Tesla почала тестувати свій сервіс роботаксі в Остіні без страхувальних співробітників у салоні автомобілів. Це ключовий крок до запуску повноцінного комерційного сервісу безпілотних перевезень, пише TechCrunch .

Деталі

Приблизно через шість місяців після старту тестування роботаксі в Остіні компанія дозволила автомобілям пересуватися містом без будь-яких людей у салоні. Відео з порожнім Tesla Model Y швидко поширилося у соцмережах, а Ілон Маск підтвердив, що тести проходять «без пасажирів».

Терміни початку комерційних поїздок компанія не називає, однак у корпоративному акаунті в X з’явився натяк: «Повільно, а потім – одразу». Керівник напряму штучного інтелекту Tesla Ашок Елусвамі додав: «І так починається».

Раніше Tesla допускала до поїздок лише обраних інфлюенсерів і клієнтів, при цьому в салоні перебував співробітник, готовий втрутитися у разі небезпеки. У вересні страхувальники сіли за кермо, а тепер компанія повністю відмовилася від їхньої присутності.

Зона тестування поступово розширилася на значну частину агломерації Остіна, однак парк так і не перевищив 25–30 автомобілів.

Перехід до тестів без людей, ймовірно, посилить увагу регуляторів. З червня тестовий парк Tesla потрапив щонайменше у сім аварій. Деталі інцидентів залишаються обмеженими, оскільки компанія значною мірою редагує звіти, які подає до Національного управління безпеки дорожнього руху США.

Контекст

Ілон Маск заявляє, що Tesla планує оперувати власним флотом роботаксі та конкурувати з Waymo. Влітку він стверджував, що сервіс охопить «половину населення США» до кінця року, але пізніше скоригував прогноз до подвоєння парку в Остіні – приблизно до 60 автомобілів.

Паралельно Tesla тестує сервіс райдхейлінгу в районі Сан-Франциско з водіями за кермом, адже правила Каліфорнії вимагають окремих дозволів для повністю безпілотних поїздок. У Техасі таких обмежень немає.

На відміну від конкурентів, таких як Waymo чи Cruise, Tesla покладається виключно на камери, відмовившись від дорогих систем LiDAR і радарів. Ілон Маск стверджує, що це знижує витрати без шкоди для безпеки, хоча такий підхід викликає дискусії, адже більшість компаній використовують комбінацію сенсорів для підвищення надійності.