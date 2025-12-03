TikTok, що належить китайській ByteDance, оголосив про інвестиції у майже $38 млрд у будівництво дата-центру в Бразилії. Це стане першим інфраструктурним проєктом компанії в Латинській Америці та одним із найбільших у її історії, пише Bloomberg .

Деталі

Дата-центр збудують у штаті Сеара на північному сході Бразилії, неподалік індустріального порту Песен. TikTok реалізує проєкт у партнерстві з девелопером Omnia та компанією Casa dos Ventos – одним із провідних постачальників відновлюваної енергії в країні.

Майбутній комплекс працюватиме виключно на енергії з вітрових електропарків і стане «історичною інвестицією для компанії в Бразилії», зазначила керівниця відділу публічної політики TikTok Brazil Моніка Гізе.

Розташування Песена є стратегічним – поруч проходять ключові підводні кабелі, що забезпечують найкоротші маршрути передачі даних із Бразилії до Європи й Африки. Країна загалом вважається найкращим ринком регіону для розвитку дата-центрів і потужностей для ШІ завдяки великій частці відновлюваної енергії, розвиненій інфраструктурі та високошвидкісним кабелям, зазначило агентство.

Інвестиція TikTok – частина стратегії президента Бразилії Лули да Сілви з розвитку ШІ. Раніше цього року він підписав тимчасовий акт, який надає податкові стимули компаніям, що будують дата-центри, включно з можливістю імпорту обладнання без мит. Лула назвав проєкт TikTok «надзвичайно важливим для технологічного розвитку країни» і таким, що може стати прикладом для інших.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Зміцнюючи позиції в Бразилії, TikTok одночасно намагається врятувати свій бізнес у США, де сервіс може бути заблокований через національні питання безпеки. У межах закону про захист від іноземних застосунків ByteDance зобов’язана продати американський сегмент TikTok або зіткнеться з його забороною. Хоча початковий дедлайн спливав у січні 2025 року, Дональд Трамп кілька разів продовжував його в надії знайти політичне рішення.

Пекін заявив про готовність до діалогу з Вашингтоном, але не підтримав запропонований план відокремлення TikTok у компанію з переважно американським капіталом.

Минулого місяця китайська венчурна компанія Capital Today придбала великий пакет акцій ByteDance за ціною, що відповідає загальній капіталізації творця платформи TikTok в $480 млрд.