Китайская компания ByteDance, владелец социальной сети TikTok, заключила соглашение о передаче своего американского бизнеса совместному предприятию, которое будет находиться под контролем инвесторов из США. Об этом 19 декабря пишет Axios со ссылкой на источники. Сделка оценивается примерно в $14 млрд.

Детали

Согласно внутренней записке, разосланной генеральным директором ByteDance Шоу Чеу, завершение сделки запланировано на 22 января.

Oracle, Silver Lake и инвестиционная компания MGX из Абу-Даби совокупно получат 45% во вновь созданной американской компании под названием TikTok USDS Joint Venture LLC. Почти треть доли будет принадлежать аффилированным структурам действующих инвесторов ByteDance, еще около 20% останется в собственности самой ByteDance.

Согласно документу, американское совместное предприятие будет отвечать за защиту данных пользователей в США, безопасность алгоритмов, модерацию контента и контроль качества программного обеспечения.

Особо отмечается, что именно это предприятие будет заниматься переобучением алгоритма рекомендаций на основе данных американских пользователей, чтобы исключить внешнее влияние на формирование ленты контента.

Контроль за соблюдением согласованных требований национальной безопасности будет осуществлять так называемый доверенный партнер по безопасности. После завершения сделки эту роль будет выполнять компания Oracle.

После закрытия транзакции совместное предприятие будет работать как независимая структура с полномочиями в сфере защиты данных, безопасности алгоритмов, модерации контента и обеспечения качества программного обеспечения в США. В то же время подразделения TikTok Global будут отвечать за глобальную совместимость продукта и отдельные коммерческие направления, в том числе электронную коммерцию, рекламу и маркетинг.

Контекст

Судьба приложения, которым пользуются около 170 млн американцев, более полутора лет оставалась неопределенной после принятия Конгрессом США в 2024 году закона, обязывающего компанию ByteDance произвести отчуждение американских активов TikTok до января 2025-го.

25 сентября Дональд Трамп подписал указ, регламентирующий сделку по приобретению американского бизнеса TikTok. Документ предусматривает, что деятельность соцсети в США будет осуществляться через новую компанию, зарегистрированную на территории страны и подконтрольную американским инвесторам. Доля ByteDance в этой структуре не будет превышать 20%, компания не будет иметь влияния на вопросы безопасности и сможет делегировать только одного из семи членов совета директоров.

Администрация Трампа неоднократно заявляла об обеспокоенности деятельностью TikTok, рассматривая сервис как потенциальный риск для национальной безопасности. Сам Трамп ранее отмечал, что готов поддержать продажу американского подразделения платформы крупным инвесторам, среди которых в публичном пространстве упоминались соучредитель Oracle Ларри Эллисон и руководитель Tesla Илон Маск.