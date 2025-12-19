Китайська компанія ByteDance, власник соціальної мережі TikTok, уклала угоду про передачу свого американського бізнесу спільному підприємству, яке перебуватиме під контролем інвесторів зі США. Про це 19 грудня пише Axios із посиланням на джерела. Угода оцінюється приблизно у $14 млрд.

Деталі

Згідно з внутрішньою запискою, розісланою генеральним директором ByteDance Шоу Чеу, завершення угоди заплановане на 22 січня.

Oracle, Silver Lake та інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі сукупно отримають 45% у новоствореній американській компанії під назвою TikTok USDS Joint Venture LLC. Майже третина частки належатиме афілійованим структурам чинних інвесторів ByteDance, ще близько 20% залишиться у власності самої ByteDance.

Відповідно до документа, американське спільне підприємство відповідатиме за захист даних користувачів у США, безпеку алгоритмів, модерацію контенту та контроль якості програмного забезпечення.

Окремо зазначається, що саме це підприємство займатиметься перенавчанням алгоритму рекомендацій на основі даних американських користувачів, аби унеможливити зовнішній вплив на формування стрічки контенту.

Контроль за дотриманням узгоджених вимог національної безпеки здійснюватиме так званий довірений партнер з безпеки. Після завершення угоди цю роль виконуватиме компанія Oracle.

Після закриття транзакції спільне підприємство працюватиме як незалежна структура з повноваженнями у сфері захисту даних, безпеки алгоритмів, модерації контенту та забезпечення якості програмного забезпечення в США. Водночас підрозділи TikTok Global відповідатимуть за глобальну сумісність продукту та окремі комерційні напрями, зокрема електронну комерцію, рекламу й маркетинг.

Контекст

Доля застосунку, яким користуються близько 170 млн американців, понад півтора року залишалася невизначеною після ухвалення Конгресом США у 2024 році закону, що зобов’язував компанію ByteDance відчужити американські активи TikTok до січня 2025-го.

25 вересня Дональд Трамп підписав указ, який регламентує угоду щодо придбання американського бізнесу TikTok. Документ передбачає, що діяльність соцмережі у США здійснюватиметься через нову компанію, зареєстровану на території країни та підконтрольну американським інвесторам. Частка ByteDance у цій структурі не перевищуватиме 20%, компанія не матиме впливу на питання безпеки та зможе делегувати лише одного з семи членів ради директорів.

Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про занепокоєння діяльністю TikTok, розглядаючи сервіс як потенційний ризик для національної безпеки. Сам Трамп раніше зазначав, що готовий підтримати продаж американського підрозділу платформи великим інвесторам, серед яких у публічному просторі згадувалися співзасновник Oracle Ларрі Еллісон і керівник Tesla Ілон Маск.