Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подал на регистрацию законопроект, предлагающий временное повышение ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2026 год. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Подробности

Вместе с прибылью в 50% Гетманцев предлагает запретить учет убытков прошлых периодов.

Это позволит привлечь в Госбюджет на 2026-й дополнительно 30 млрд грн, что является критически важным ресурсом для государства в условиях военного положения, считает народный депутат.

«Подготовка Госбюджета на следующий год побуждает нас к трудным решениям, поэтому для обеспечения предсказуемости налоговой политики целесообразно заранее поднять вопрос о временном повышении ставки налога на прибыль банков», – считает глава финкомитета ВР.

Контекст

Верховная Рада в ноябре 2023-го впервые ввела новые ставки налогообложения прибыли банков – 50%. Поэтому в 2023 году начисленный банкам налог на прибыль составил 73,5 млрд грн, что в 10 раз больше, чем в 2022-м, и в 11,5 раз больше, чем в довоенном 2021 году.

Спустя почти год, в октябре 2024-го депутаты ВР снова приняли закон о повышении налогов. Для банков налог на прибыль вырос с 25% до 50% с 2024 года. А для небанковских финучреждений – до 25% с 2025-го.

За 2024 год украинские банки получили 103,7 млрд грн чистой прибыли, что на 20% больше, чем в 2023-м. Между тем на уплату налогов банки потратили 83,7 млрд грн в прошлом году. Это почти на 8 млрд грн больше, чем в 2023 году.