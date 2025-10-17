Давление США и Европы на азиатских покупателей российских энергоресурсов может ограничить импорт нефти в Индию с декабря, что приведет к более дешевым поставкам для Китая. В то же время Япония, вероятно, пока не прекратит импорт сжиженного природного газа из Сахалина. Об этом 17 октября пишет Reuters со ссылкой на источники.

Подробности

Вашингтон давит на Китай, Индию и Японию через торговые переговоры, чтобы уменьшить их закупки российской нефти и СПГ, тогда как Великобритания недавно ввела санкции против китайских и индийских компаний. Европейский Союз может также ввести дополнительные санкции. Западные страны утверждают, что Москва использует доходы от энергоресурсов для финансирования войны в Украине.

Эти меры принимаются после того, как Россия в этом месяце увеличила экспорт сырой нефти из-за атак украинских дронов на ее нефтеперерабатывающие заводы, что привело к сокращению переработки нефти. По данным аналитической компании Kpler, морской импорт основных сортов российской нефти в Китай и Индию в октябре, вероятно, вырастет до примерно 3,1 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с июня.

Аналитик Kpler Муи Сю отметила, что импорт будет оставаться высоким и в ноябре из-за резкого роста экспорта из России. «Однако неожиданные санкции Великобритании против китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводов, а также возможность новых мер со стороны ЕС или США могут заставить покупателей действовать более осторожно при размещении новых заказов, пока ситуация не станет более понятной», – добавила она.

Контекст

Индия и Китай остаются ключевыми покупателями российской нефти, транспортируемой по морю, благодаря сниженным ценам, которые Россия предлагает после отказа европейских стран от закупок и введения санкций США и ЕС из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

За первые шесть месяцев текущего финансового года (апрель–сентябрь 2025-го) Индия импортировала 1,75 млн баррелей в день российской нефти, что составляет около 36% общего объема импорта нефти по сравнению с 40% за аналогичный период прошлого года. В то же время импорт нефти из США вырос на 6,8% и достиг 213 000 баррелей в день, что соответствует 4,3% от общего импорта. Доля нефти из стран Ближнего Востока за этот период увеличилась с 42% до 45%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти, являющейся основным источником импортной нефти для Индии. «Я был недоволен закупками нефти Индией, но Моди заверил меня, что они прекратят покупать нефть у России», – отметил Трамп во время выступления в Белом доме 15 октября.

17 октября США сообщили о «продуктивных» торговых переговорах с Индией, отметив, что импорт российской нефти Индией сократился на 50%. Однако, по данным индийских источников, эти изменения еще не отражены в официальной статистике, и их влияние может оказаться заметным в данных за декабрь–январь, сообщает Reuters.