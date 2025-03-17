Торговая война между США и Европой грозит экономическим связям на $9,5 трлн – отчет AmCham EU

Эскалация торгового противостояния между Соединенными Штатами и Европой ставит под риск коммерческие отношения, общий объем которых составляет около $9,5 трлн ежегодно, включая двустороннюю торговлю и инвестиции. Об этом идет речь в отчете Американской торговой палаты в ЕС (AmCham EU) от 17 марта.

Ключевые факты

Введение импортных пошлин может навредить не только торговле товарами, на которые они распространяются, но и трансатлантическим инвестициям, имеющим гораздо больший объем, говорят эксперты.

По данным AmCham EU, в 2024 году объем торговли товарами между США и Европой (с учетом Великобритании) достиг рекордных $1,3 трлн, а торговля услугами превысила $750 млрд. В то же время продажи европейских дочерних компаний в США составили более $3,5 трлн, а американских филиалов в Европе – $4 трлн.

Ущерб для торговли товарами уже ощутим, говорят аналитики, но ключевая опасность заключается в том, что это может повлиять на более широкие экономические связи. Отмечается, что взаимные угрозы и ответные меры могут иметь еще более серьезные последствия.

Введение пошлин может усложнить поставки компонентов из Европы на американские заводы европейских компаний и экспорт готовой продукции из США в случае соответствующих мер со стороны ЕС или других партнеров Вашингтона, говорят эксперты.

Политическая нестабильность может удерживать компании от инвестирования через Атлантику. В отчете говорится, что Европа является самым крупным получателем прямых американских инвестиций в мире, а европейские компании обеспечивают около двух третей иностранных инвестиций в США.

Контекст

Президент США Дональд Трамп, комментируя торговые отношения с Европой, обычно акцентирует внимание на торговле товарами. Он неоднократно отмечал значительный торговый дефицит США с ЕС, который в прошлом году составил $235,6 млрд. В рамках своей политики Трамп уже ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия, в частности из Европы, и угрожает аналогичными мерами европейским автомобилям, фармацевтической продукции и другим товарам в ответ на европейские налоги и регуляции.

На прошлой неделе Трамп заявил о планах ввести 200-процентные тарифы на европейский алкоголь из-за решения ЕС повысить пошлины на американский виски до 50%. Производители алкогольной продукции с обеих сторон Атлантики предупреждают, что такие шаги нанесут серьезный удар по отрасли, а 200-процентные пошлины фактически сделают невозможным экспорт европейского вина в США.