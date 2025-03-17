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Торгова війна між США та Європою загрожує економічним зв’язкам на $9,5 трлн – звіт AmCham EU

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Імпортні мита можуть зашкодити як торгівлі товарами, так і трансатлантичним інвестиціям, які перевищують її обсяги, зазначають експерти /Shutterstock

Імпортні мита можуть зашкодити як торгівлі товарами, так і трансатлантичним інвестиціям, які перевищують її обсяги, зазначають експерти Фото Shutterstock

Ескалація торговельного протистояння між Сполученими Штатами та Європою ставить під ризик комерційні відносини, загальний обсяг яких сягає близько $9,5 трлн щорічно, включаючи двосторонню торгівлю та інвестиції. Про це йдеться у звіті Американської торговельної палати в ЄС (AmCham EU) від 17 березня.

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Ключові факти 

  • Запровадження імпортних мит може зашкодити не лише торгівлі товарами, на які вони поширюються, а й трансатлантичним інвестиціям, які мають значно більший обсяг, говорять експерти. 
  • За даними AmCham EU, у 2024 році обсяг торгівлі товарами між США та Європою (з урахуванням Великої Британії) досяг рекордних $1,3 трлн, а торгівля послугами перевищила $750 млрд. Водночас продажі європейських дочірніх компаній у США склали понад $3,5 трлн, а американських філій у Європі – $4 трлн.
  • Шкода для торгівлі товарами вже відчутна, говорять аналітики, але ключова небезпека полягає в тому, що це може вплинути на ширші економічні зв’язки. Зазначається, що взаємні погрози та заходи у відповідь можуть мати ще серйозніші наслідки. 
  • Запровадження мит може ускладнити постачання компонентів з Європи на американські заводи європейських компаній та експорт готової продукції зі США у разі відповідних заходів із боку ЄС чи інших партнерів Вашингтона, говорять експерти. 
  • Політична нестабільність може стримувати компанії від інвестування через Атлантику. У звіті йдеться, що Європа є найбільшим отримувачем прямих американських інвестицій у світі, а європейські компанії забезпечують майже дві третини іноземних інвестицій у США.

Контекст 

Президент США Дональд Трамп, коментуючи торговельні відносини з Європою, зазвичай акцентує на торгівлі товарами. Він неодноразово наголошував на значному торговельному дефіциті США з ЄС, який у минулому році склав $235,6 млрд. У рамках своєї політики Трамп уже ввів 25-відсоткові мита на імпорт сталі та алюмінію, зокрема з Європи, та погрожує аналогічними заходами європейським автомобілям, фармацевтичний продукції та іншим товарам у відповідь на європейські податки й регуляції.

Минулого тижня Трамп заявив про плани запровадити 200-відсоткові тарифи на європейський алкоголь через рішення ЄС підвищити мита на американське віскі до 50%. Виробники алкогольної продукції по обидва боки Атлантики попереджають, що такі кроки завдадуть серйозного удару по галузі, а 200-відсоткові мита фактично унеможливлять експорт європейського вина до США.

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