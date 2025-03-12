Торговая война. Канада ответила на пошлины Трампа контрмерами на $20 млрд

Власти Канады 13 марта введут 25% пошлины на импорт ряда американских товаров в ответ на введенные президентом США Дональдом Трампом 25% пошлины на сталь и алюминий из Канады. Об этом сообщил министр финансов страны Доминик Леблан, передает CTV News .

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«Канадское правительство в ночь на четверг введет 25% пошлины на импорт американских товаров стоимостью 29,8 млрд канадских долларов (около $20 млрд)», – сказал Леблан.

По его словам, под тарифы подпадают, в частности, американская сталь и алюминий, компьютеры, спортивное оборудование и ряд изделий из чугуна.

«Мы не будем сидеть сложа руки, в то время как наша знаменитая сталелитейная и алюминиевая промышленность становится мишенью», – отметил Леблан.

Контекст

В феврале Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, отменив договоренности, заключенные его предшественником Джо Байденом с торговыми партнерами США. Эти договоренности позволяли беспошлинный импорт определенных объемов стали и алюминия. В Белом доме объяснили этот шаг как ответ на действия «иностранных игроков», которые, по их словам, наращивают экспорт металлов в Америку и подрывают работу местных производителей.

Трамп также расширил пошлины на металлы, включив в список широкий перечень товаров, содержащих сталь и алюминий, в частности, теннисные ракетки, велотренажеры, мебель и кондиционеры. Этот шаг был частью более широкого пакета протекционистских мер, которые Трамп ввел после вступления в должность в январе.

11 марта Трамп объявил, что удвоит пошлины на импорт стали и алюминия из Канады до 50%. Однако позже того же дня он отменил это решение.

Провинция Онтарио в Канаде, которая 10 марта объявила о введении 25-процентных тарифов на экспортируемую в США электроэнергию, решила приостановить эту меру, чтобы уменьшить напряжение в обоюдных пошлинах.

12 марта Еврокомиссия объявила о контрмерах против новых тарифов США на импорт стали и алюминия из ЕС. Общая сумма контрмер оценивается в €26 млрд.