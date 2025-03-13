Торговая война. Трамп угрожает ЕС тарифами в 200% на вина и шампанское

США введут 200%-ную пошлину на все вина и другие алкогольные напитки, поставляемые из Европейского союза, если Брюссель не отменит свою пошлину на виски. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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«Европейский союз, одна из наиболее враждебных организаций в мире, злоупотребляющая налогами и тарифами и созданная с единственной целью – воспользоваться Соединенными Штатами, ввел неприятный тариф в 50% на виски», – написал Трамп.

По его словам, если этот тариф не будет немедленно снят, США в ближайшее время введут тариф в 200% на все вина, шампанское и другие алкогольные продукты из Франции и других стран ЕС. «Это будет очень полезно для винного бизнеса в США», – подчеркнул Трамп.

Контекст

Еврокомиссия 12 марта сообщила, что принимает контрмеры против новых тарифов США на импорт стали и алюминия из ЕС. Общая сумма тарифов оценивается в €26 млрд.

Меры ЕС будут касаться знаковых американских продуктов, таких как бурбон (вид виски, производимый в США из зерна кукурузы), джинсы и мотоциклы Harley-Davidson, а также промышленные товары и сельхозпродукции, в том числе птицы и говядины.

В феврале Трамп объявил о введении новых пошлин, отменив договоренности, заключенные его предшественником Джо Байденом с торговыми партнерами США. Эти договоренности позволяли беспошлинный импорт определенных объемов стали и алюминия. В Белом доме объяснили этот шаг как ответ на действия «иностранных игроков», которые, по их словам, наращивают экспорт металлов в Америку и подрывают местных производителей.

Трамп также расширил пошлины на металлы, включив в список широкий перечень товаров, содержащих сталь и алюминий, в частности, теннисные ракетки, велотренажеры, мебель и кондиционеры. Этот шаг является частью более широкого пакета протекционистских мер, которые Трамп ввел после вступления в должность в январе.