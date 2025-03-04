Торговые войны Трампа. Акции США потеряли $3,6 трлн, полученных после выборов

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом сначала вызвало эйфорию на Уолл-стрит, но введение тарифов на товары из Канады, Мексики и Китая привело к самой большой однодневной распродаже акций в 2025 году. Индекс S&P 500 потерял все поствыборные достижения, опустившись на 6,4% от рекордного уровня, а инвесторы резко отвернулись от рисковых активов, пишет Bloomberg .

Подробности

После победы Трампа на выборах фондовые рынки США демонстрировали рост. Через месяц после выборов S&P 500 вырос на 5%, прибавив $2,8 трлн капитализации, а 19 февраля обновил исторический максимум, поднявшись на 6,3%. Однако после введения пошлин фондовые рынки резко обвалились. По состоянию на вторник, 4 марта, S&P 500 снизился на 1,7%. В общей сложности Индекс потерял 6,4% от рекорда и вернулся к уровню дня выборов четыре месяца назад.

Акции компании Nvidia, являющейся ключевым производителем ИИ-чипов, обвалились на 25% по сравнению со своим рекордным показателем от 6 января. В понедельник, 3 марта, ее акции упали на 8,7%, что привело к потере более $800 млрд рыночной капитализации.

Помимо Nvidia пострадали и другие компании из Magnificent 7 . Больше всего обвалились акции Tesla – на 45% по сравнению с пиковым значением в конце 2024 года. Ранее их стоимость выросла почти вдвое после выборов президента, когда инвесторы делали ставки на выгоду от сотрудничества Илона Маска с Дональдом Трампом.

. Больше всего обвалились акции Tesla – на 45% по сравнению с пиковым значением в конце 2024 года. Ранее их стоимость выросла почти вдвое после выборов президента, когда инвесторы делали ставки на выгоду от сотрудничества Илона Маска с Дональдом Трампом. В спекулятивных сегментах рынка ситуация была еще хуже. Акции, которые активно «шортятся», упали на 22% по сравнению с их краткосрочным максимумом в январе. Даже биткоин, несмотря на заявления Трампа о планах создания стратегического резерва криптовалют, продолжает стремительно падать.

Введение пошлин противоречит ожиданиям инвесторов, рассчитывавших, что Трамп не навредит фондовому рынку. «Никто не верил, что пошлины действительно будут введены», – отмечает Деннис Дебюшер из 22V Research. В настоящее время рынки адаптируются к новой реальности, а инвесторы перетекают в более защищенные сектора, например здравоохранение и товары первой необходимости.

Падение S&P 500 до уровня, предшествовавшего выборам, может вынудить администрацию Трампа пересмотреть свои действия. Аналитики Bank of America отмечают, что дальнейший спад может побуждать Белый дом к поддержке рынков. Однако сейчас Трамп лишь усиливает торговую войну, угрожая введением пошлин против ЕС.

Контекст

Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. 4 марта они вступили в силу. Это привело к новой торговой войне с тремя самыми крупными торговыми партнерами США.

Китай анонсировал контрмеры: на американское мясо птицы, пшеницу, кукурузу и хлопок будет наложено 15% пошлины, а на сорго, сою, свинину, говядину, морепродукты, фрукты, овощи и молочные продукты – 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о немедленном введении 25%-ных тарифов на американский импорт стоимостью $20,7 млрд и дополнительные $86,2 млрд, если пошлины Трампа не отменят в течение 21 дня. Ранее он упоминал возможные пошлины на американское пиво, вино, бурбон, бытовую технику и апельсиновый сок из Флориды.

Решение президента США чревато экономической рецессией в стране, разрушением цепей снабжения и может ударить по поддержке самого Трампа. Больше об этом – здесь.