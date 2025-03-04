Торгові війни Трампа. Акції США втратили $3,6 трлн, отриманих після виборів

Повернення Дональда Трампа до Білого дому спочатку викликало ейфорію на Волл-стріт, але запровадження тарифів на товари з Канади, Мексики та Китаю призвело до найбільшого одноденного розпродажу акцій у 2025 році. Індекс S&P 500 втратив усі поствиборчі здобутки, опустившись на 6,4% від рекордного рівня, а інвестори різко відвернулися від ризикових активів, пише Bloomberg .

Деталі

Після перемоги Трампа на виборах фондові ринки США демонстрували зростання. За місяць після виборів S&P 500 зріс на 5%, додавши $2,8 трлн капіталізації, а 19 лютого оновив історичний максимум, піднявшись на 6,3%. Однак після запровадження мит фондові ринки різко обвалилися. Станом на вівторок, 4 березня, S&P 500 знизився на 1,7%. Загалом Індекс втратив 6,4% від рекорду і повернувся до рівня дня виборів чотири місяці тому.

Акції компанії Nvidia, яка є ключовим виробником ШІ-чипів, обвалилися на 25% порівняно зі своїм рекордним показником від 6 січня. У понеділок, 3 березня, її акції впали на 8,7%, що призвело до втрати понад $800 млрд ринкової капіталізації.

Крім Nvidia постраждали й інші компанії з Magnificent 7 . Найбільше обвалилися акції Tesla – на 45% порівняно з піковим значенням наприкінці 2024 року. Раніше їхня вартість зросла майже вдвічі після виборів президента, коли інвестори робили ставки на вигоду від співпраці Ілона Маска з Дональдом Трампом.

. Найбільше обвалилися акції Tesla – на 45% порівняно з піковим значенням наприкінці 2024 року. Раніше їхня вартість зросла майже вдвічі після виборів президента, коли інвестори робили ставки на вигоду від співпраці Ілона Маска з Дональдом Трампом. У спекулятивних сегментах ринку ситуація була ще гіршою. Акції, які активно «шортяться», впали на 22% порівняно з їхнім короткостроковим максимумом у січні. Навіть біткойн, попри заяви Трампа про плани створення стратегічного резерву криптовалют, продовжує стрімко падати.

Запровадження мит суперечить очікуванням інвесторів, які розраховували, що Трамп не зашкодить фондовому ринку. «Ніхто не вірив, що мита дійсно будуть впроваджені», – зазначає Денніс Дебюшер з 22V Research. Наразі ринки адаптуються до нової реальності, а інвестори перетікають у більш захищені сектори, як-от охорона здоровʼя та товари першої необхідності.

Падіння S&P 500 до рівня, що передував виборам, може змусити адміністрацію Трампа переглянути свої дії. Аналітики Bank of America наголошують, що подальший спад може спонукати Білий дім до підтримки ринків. Однак наразі Трамп лише посилює торговельну війну, погрожуючи запровадженням мит проти ЄС.

Контекст

Дональд Трамп запровадив мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. 4 березня вони набули чинності. Це спричинило нову торгову війну з трьома найбільшими торговельними партнерами США.

Китай анонсував контрзаходи: на американське м’ясо птиці, пшеницю, кукурудзу та бавовну буде накладено 15% мито, а на сорго, сою, свинину, яловичину, морепродукти, фрукти, овочі та молочні продукти – 10%.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про негайне введення 25%-вих тарифів на американський імпорт вартістю $20,7 млрд та додаткові $86,2 млрд, якщо мита Трампа не скасують протягом 21 дня. Раніше він згадував можливі мита на американське пиво, вино, бурбон, побутову техніку та апельсиновий сік із Флориди.

Рішення президента США загрожує економічною рецесією у країні, руйнуванням ланцюгів постачання та можуть вдарити по підтримці самого Трампа. Більше про це – тут.ʼ