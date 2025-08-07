За январь–июль 2025 года товарооборот Украины составил $69,1 млрд, что на $7,4 млрд больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда он составлял $61,7 млрд. Импорт достиг $45,9 млрд, а экспорт – $23,2 млрд. Об этом сообщила Государственная таможенная служба 7 августа.

Подробности

Облагаемый импорт составляет $34,7 млрд (76% от общего объема импорта) с налоговой нагрузкой 0,52 $/кг. Больше всего товаров импортировали из Китая ($9,9 млрд), Польши ($4,4 млрд) и Германии ($3,7 млрд).

Основными категориями импорта были: машины, оборудование и транспорт ($18 млрд, 29% таможенных платежей – 112,7 млрд грн), продукция химической промышленности ($7,3 млрд, 15% платежей – 57 млрд грн) и топливно-энергетические товары ($5,9 млрд, 27% платежей – 106,5 млрд грн).

Экспорт из Украины направлялся преимущественно в Польшу ($2,9 млрд), Турцию ($1,9 млрд) и Италию ($1,3 млрд). Наиболее экспортируемыми товарами были продовольственные ($13 млрд), металлы и изделия из них ($2,6 млрд), а также машины, оборудование и транспорт ($2,2 млрд).

При таможенном оформлении экспорта, обложенного вывозной пошлиной, в бюджет уплачено 159,1 млн грн.

Контекст

Товарооборот Украины в первом полугодии 2025-го составил $58,3 млрд, что на $5,6 млрд больше, чем в 2024 году ($52,7 млрд). Импорт составил $38,3 млрд, экспорт – $20 млрд.

Облагаемый импорт достиг $28,9 млрд (76% от общего импорта) с налоговой нагрузкой 0,52 $/кг. Больше всего импортировали из Китая ($8,2 млрд), Польши ($3,5 млрд) и Германии ($3,2 млрд). Основные категории импорта: машины, оборудование и транспорт ($14,8 млрд, 29% таможенных платежей – 93,4 млрд грн), химическая продукция ($6,2 млрд, 15% платежей – 48,5 млрд грн), топливно-энергетические товары ($4,9 млрд, 27% платежей – 87,9 млрд грн),

Экспорт направлялся преимущественно в Польшу ($2,4 млрд), Турцию ($1,7 млрд) и Италию ($1,2 млрд). Больше всего экспортировали продовольственные товары ($11,2 млрд), металлы ($2,3 млрд) и машины, оборудование и транспорт ($1,9 млрд). Вывозная пошлина принесла в бюджет 137,6 млн грн.