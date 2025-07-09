Товарооборот Украины достиг $58,3 млрд, что на $5,6 млрд больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда он составил $52,7 млрд. Импорт составил $38,3 млрд, а экспорт – $20 млрд. Об этом сообщила Государственная таможенная служба 9 июля.

Подробности

Облагаемый импорт составил $28,9 млрд (76% от общего объема импорта) с налоговой нагрузкой 0,52 $/кг.

Больше всего товаров импортировали из Китая ($8,2 млрд), Польши ($3,5 млрд) и Германии ($3,2 млрд).

Основными категориями импорта были машины, оборудование и транспорт ($14,8 млрд, 29% таможенных платежей – 93,4 млрд грн), продукция химической промышленности ($6,2 млрд, 15% платежей – 48,5 млрд грн) и топливно-энергетические товары ($4,9 млрд, 27% платежей – 87,9 млрд грн), что вместе составило 68% импорта.

Экспорт из Украины направлялся преимущественно в Польшу ($2,4 млрд), Турцию ($1,7 млрд) и Италию ($1,2 млрд).

Наиболее экспортируемыми товарами были продовольственные товары ($11,2 млрд), металлы и изделия из них ($2,3 млрд), а также машины, оборудование и транспорт ($1,9 млрд). При таможенном оформлении экспорта, обложенного вывозной пошлиной, в бюджет уплачено 137,6 млн грн.

Контекст

В 2024 году товарооборот Украины составил $112,3 млрд, что на 13% больше по сравнению с $99,4 млрд в 2023-м, по данным Государственной таможенной службы. Импорт товаров вырос на 11%, до $70,7 млрд (в 2023-м – $63,5 млрд), а экспорт увеличился на 16%, достигнув $41,6 млрд против $36 млрд годом ранее.

Лидером среди стран-импортеров в Украину остался Китай с объемом $14,4 млрд (в 2023 году – $10,4 млрд), за ним следуют Польша ($7 млрд, рост на 6%) и Германия ($5,4 млрд, в 2023-м – $4,9 млрд).

Основными рынками для украинского экспорта в 2024 году стали Польша ($4,7 млрд, без изменений по сравнению с 2023-м), Испания ($2,9 млрд) и Германия ($2,8 млрд). В 2023 году крупнейшими покупателями были Польша ($4,7 млрд), Румыния ($3,7 млрд) и Китай ($2,4 млрд).