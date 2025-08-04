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Исторический рекорд торгового дефицита. В июне импорт превысил экспорт более чем на $5 млрд. Почему не помогли даже благоприятные цены

Александр Мануилов
Александр Мануилов
Forbes

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Ситуация с платежным балансом Украины, фиксирующим разницу между экспортом и импортом, продолжает ухудшаться. В июне зафиксирован исторический антирекорд – минус $5,1 млрд. Почему картина еще более тревожная? Об этом – в разборе Forbes Ukraine

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В июне дефицит внешней торговли превысил $5 млрд, впервые в истории Украины. И это не сюрприз, поскольку нарастание торговых антирекордов неоднократно фиксировалось и раньше. Причем импорт ускоряется на фоне замедления внутреннего спроса.

Что происходит и будет ли внешняя торговля и дальше устанавливать новые антирекорды?

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