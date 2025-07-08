Ситуация на мировых рынках ключевых для Украины статей экспорта и импорта пока складывается в нашу пользу. Если бы не эскалация между Израилем и Ираном, положительный эффект, по оценке аналитического отдела Forbes Ukraine, мог бы составить $330 млн в месяц. Но и сейчас это сотни миллионов долларов. Сохранится ли позитив и во второй половине 2025 года?

В последний год мировые рынки улыбаются Украине. За этот период цены на экспорт выросли на 3,1%, а цены на импорт сократились на 2,3%. Ухудшение ситуации в июне так и не смогло переломить тенденцию. Это сформировало потенциальный «бонус» для торгового баланса в размере $2,7 млрд в год.

Приведенные расчеты являются частью макроэкономической метрики «Рыночные условия торговли», разработанной аналитическим отделом Forbes Ukraine. Мы регулярно используем ее для оценки влияния внешних ценовых обстоятельств на украинский торговый баланс.