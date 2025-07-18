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«Будем переплачивать за логистику». Из-за угрозы РФ военные ограничили импорт удобрений через порты. Во сколько аграриям обойдется 20% дефицита

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

заборона ввезення аміаку та селітри /Getty Images

Запрет ввоза азотных удобрений повлечет 20% дефицита на рынке по прогнозу генерального директора УКАБ Олега Хоменко Фото Getty Images

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С 7 июля аграрии ищут пути для ввоза в Украину трети удобрений. После письма ВМС ввозить их в порты нельзя. Из-за запрета цены на удобрения вырастут по меньшей мере на 10%. Почему возникла потребность в ограничениях, до каких пор они будут действовать и сколько из-за дефицита удобрений потеряют аграрии?

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На заходе в румынский порт Сулина, который находится в устье Дуная, образовалась пробка в десятки судов.

Причина – десятый день действия ограничений на ввоз в порты Украины взрывоопасных азотных удобрений. 15 июля о таком запрете сообщило издание NV со ссылкой на письмо командования Военно-морских сил ВСУ (ВМС) в Администрацию морских портов Украины (АМПУ). Наличие запрета подтвердил Forbes Ukraine представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Мотивация военных – риск умышленных российских ударов по судам или складам с удобрениями, что может привести к техногенной катастрофе и значительным разрушениям.

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