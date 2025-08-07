За січень–липень 2025 року товарообіг України склав $69,1 млрд, що на $7,4 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024-го, коли він становив $61,7 млрд. Імпорт досяг $45,9 млрд, а експорт – $23,2 млрд. Про це повідомила Державна митна служба 7 серпня.

Деталі

Оподаткований імпорт становить $34,7 млрд (76% від загального обсягу імпорту) з податковим навантаженням 0,52 $/кг. Найбільше товарів імпортували з Китаю ($9,9 млрд), Польщі ($4,4 млрд) та Німеччини ($3,7 млрд).

Основними категоріями імпорту були: машини, устаткування і транспорт ($18 млрд, 29% митних платежів – 112,7 млрд грн), продукція хімічної промисловості ($7,3 млрд, 15% платежів – 57 млрд грн) та паливно-енергетичні товари ($5,9 млрд, 27% платежів – 105,5 млрд грн), що разом становлять 68% імпорту.

Експорт з України спрямовувався переважно до Польщі ($2,9 млрд), Туреччини ($1,9 млрд) та Італії ($1,3 млрд). Найбільш експортованими товарами були продовольчі ($13 млрд), метали та вироби з них ($2,6 млрд), а також машини, устаткування і транспорт ($2,2 млрд).

При митному оформленні експорту, обкладеного вивозним митом, до бюджету сплачено 159,1 млн грн.

Контекст

Товарообіг України у першому півріччі 2025-го склав $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше, ніж у 2024 році ($52,7 млрд). Імпорт становив $38,3 млрд, експорт – $20 млрд.

Оподаткований імпорт досяг $28,9 млрд (76% від загального імпорту) з податковим навантаженням 0,52 $/кг. Найбільше імпортували з Китаю ($8,2 млрд), Польщі ($3,5 млрд) та Німеччини ($3,2 млрд). Основні категорії імпорту: машини, устаткування і транспорт ($14,8 млрд, 29% митних платежів – 93,4 млрд грн), хімічна продукція ($6,2 млрд, 15% платежів – 48,5 млрд грн), паливно-енергетичні товари ($4,9 млрд, 27% платежів – 87,9 млрд грн), що склали 68% імпорту.

Експорт спрямовувався переважно до Польщі ($2,4 млрд), Туреччини ($1,7 млрд) та Італії ($1,2 млрд). Найбільше експортували продовольчі товари ($11,2 млрд), метали ($2,3 млрд) та машини, устаткування і транспорт ($1,9 млрд). Вивізне мито принесло до бюджету 137,6 млн грн.