Трамп сообщил, что закончил телефонный разговор с Зеленским. О чем говорили

Президент США Дональд Трамп проводит телефонные переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино. Позже Трамп сообщил, что закончил разговор, который длился почти час, назвав его «очень хорошим».

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«Прямо сейчас президент Трамп находится в Овальном кабинете и разговаривает по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским», – написал Скавино на своей странице в X.

Трамп назвал разговор «очень хорошим». По его словам, большая часть обсуждения основывалась на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины.

«Мы на правильном пути, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Волца дать точное описание обсуждаемых пунктов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время», – написал Трамп в своей соцсети.

Контекст

18 марта президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они длились более полутора часов. Белый дом заявил, что Трамп и Путин согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня.

После переговоров, в ночь на 19 марта, Россия атаковала Украину несколькими десятками ударных беспилотников. Есть попадание как в гражданские объекты, такие как больница в Сумах и жилые дома в Бучанском районе Киевской области, так и в инфраструктурные, в частности объекты «Укрзализныци» на Днепропетровщине.

«Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня. Было бы правильно, если бы мир ответил отказом на любые попытки Путина затянуть войну. Санкции против России. Помощь Украине», – заявил Зеленский.

Прекращение огня между Украиной и Россией будет обсуждаться в Саудовской Аравии 23 марта.