Трамп повідомив, що закінчив телефонну розмову із Зеленським. Про що йшлося

Президент США Дональд Трамп проводить телефонні переговори з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно. Пізніше Трамп повідомив, що закінчив розмову, яка тривала майже годину, назвавши її «дуже хорошою».

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«Просто зараз президент Трамп перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє телефоном із президентом України Володимиром Зеленським», – написав Скавіно на своїй сторінці в X.

Трамп назвав розмову «дуже хорошою». За його словами, більша частина обговорення ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним, «щоб узгодити запити і потреби Росії та України».

«Ми перебуваємо на правильному шляху, і я попрошу держсекретаря Марко Рубіо і радника з національної безпеки Майкла Волца дати точний опис обговорюваних пунктів. Цю заяву буде опубліковано найближчим часом», – написав Трамп у своїй соцмережі.

Контекст

18 березня президенти США і РФ Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори телефоном. Вони тривали понад півтори години. Білий дім заявив, що Трамп і Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.

Після переговорів, у ніч на 19 березня, Росія атакувала Україну кількома десятками ударних безпілотників. Є влучання як у цивільні обʼєкти, як-от лікарня в Сумах та житлові будинки в Бучанському районі Київщини, так і інфраструктурні, зокрема обʼєкти «Укрзалізниці» на Дніпропетровщині.

«Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню. Було б правильно, якби світ відповів відмовою на будь-які спроби Путіна затягнути війну. Санкції проти Росії. Допомога Україні», – заявив Зеленський.

Припинення вогню між Україною та Росією обговорюватимуть у Саудівській Аравії 23 березня.