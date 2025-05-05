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Трамп хочет работать с Эрдоганом над завершением войны в Украине

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп хочет привлечь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к «делу прекращения бессмысленной, но смертоносной войны между Россией и Украиной». Об этом он написал в Truth Social 5 мая после беседы с турецким президентом.

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Ключевые факты

  • По словам Трампа, у него был «очень хороший и продуктивный» телефонный разговор с Эрдоганом. Президенты обсудили несколько тем, в том числе войну России с Украиной.
  • «С нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец бессмысленной, но смертельно опасной войне между Россией и Украиной – сейчас!» – написал он.
  • Трамп добавил, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию в будущем, а сам планирует приехать в Вашингтон.
Трамп хочет работать с Эрдоганом над завершением войны в Украине /Фото 1

Контекст

Эрдоган стремился встретиться с Трампом, поскольку турецкий лидер хочет укрепить партнерство между Анкарой и Вашингтоном, а Турция стремится стать влиятельным посредником в решении различных вопросов – от Украины до Сирии.

Отношения между США и Турцией уже давно были напряжены из-за покупки Анкарой российской системы ПРО и поддержки Вашингтоном сирийского курдского ополчения, которое Турция считает террористической группой. В телефонном разговоре с Трампом в марте Эрдоган призвал его снять санкции, введенные в первый срок против оборонной промышленности Турции.

Турция также сталкивается с 10-процентной пошлиной на свой экспорт в США в связи с заявлением Трампа от 2 апреля о введении пошлин почти для всех американских торговых партнеров.

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