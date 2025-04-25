Завершение войны за день, пошлины и расширение власти. Главное из интервью Трампа Time о 100 днях на посту

Президент США Дональд Трамп заявил, что «фигурально» говорил о завершении войны в Украине в первый же день в должности. Об этом он сказал в интервью Time . Он добавил, что верит в то, что достижение мира возможно, и война в Украине не будет длиться долго.

Ключевые факты

Обещание завершить войну в Украине за день. По словам Трампа, он «говорил это образно и сказал это как преувеличение». «Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится», – сказал он.

По словам Трампа, он «говорил это образно и сказал это как преувеличение». «Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится», – сказал он. Вступление Украины в НАТО. Трамп не думает, что Украина сможет вступить в альянс. По его словам, война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы это не было поднято, было бы гораздо больше шансов, чтобы она не началась».

Трамп не думает, что Украина сможет вступить в альянс. По его словам, война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы это не было поднято, было бы гораздо больше шансов, чтобы она не началась». Крым. По словам президента США, «Крым отошел к россиянам», но этого вроде бы не произошло, будь он в то время президентом. Трамп заявил, что «Крым останется с Россией, и Зеленский это понимает, и все понимают, что это было с ними долгое время».

По словам президента США, «Крым отошел к россиянам», но этого вроде бы не произошло, будь он в то время президентом. Трамп заявил, что «Крым останется с Россией, и Зеленский это понимает, и все понимают, что это было с ними долгое время». Готовность сторон к миру. Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин сможет заключить мирное соглашение. «У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению», – сказал он. Также он считает, что заключение мирного соглашения возможно во время пребывания в должности президента Владимира Зеленского. «Да, я верю. Он сейчас президент, и я думаю, что мы заключим соглашение», – добавил он.

Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин сможет заключить мирное соглашение. «У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению», – сказал он. Также он считает, что заключение мирного соглашения возможно во время пребывания в должности президента Владимира Зеленского. «Да, я верю. Он сейчас президент, и я думаю, что мы заключим соглашение», – добавил он. Расширение полномочий президента США и оценка 100 дней . Отвечая на вопрос журналиста, Трамп заявил, что не чувствует, что расширяет свои полномочия, и отверг упреки о концентрации большей власти в руках президента. Свои первые 100 дней в должности он назвал «успешными».

. Отвечая на вопрос журналиста, Трамп заявил, что не чувствует, что расширяет свои полномочия, и отверг упреки о концентрации большей власти в руках президента. Свои первые 100 дней в должности он назвал «успешными». Пошлины. По мнению Трампа, если через год в США по-прежнему будут высокие пошлины на импорт иностранных товаров, это будет «полная победа», потому что страна будет зарабатывать деньги. «Вы просто пока этого не знаете, но это колоссальный успех, происходящее. Мы получаем миллиарды и миллиарды долларов, деньги, которые мы никогда не получали раньше», – объяснил он.

Контекст

Трамп, который хочет, чтобы его запомнили как миротворца, неоднократно заявлял, что хочет покончить с «кровопролитием» в Украине, который его администрация называет «прокси-войной» между Соединенными Штатами и Россией.

14 апреля Трамп обвинил Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в развязывании войны. В тот же день он добавил, что конфликт в Украине стал следствием «некомпетентности» трех лидеров, добавив в этот список президента РФ Владимира Путина.

18 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США прекратят свои усилия по достижению мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не будет явных признаков возможности заключения договоренности.

В тот же день и президент США заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию войны России против Украины, если стороны будут «усложнять» завершение войны. «Мы отступим, если стороны будут усложнять завершение войны в Украине, но надеюсь, что до этого не дойдет… У нас действительно хороший шанс достичь соглашения между Россией и Украиной», – сказал он.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, в США рейтинг общественного одобрения президента Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом – 42%, поскольку американцы насторожены его усилиями по расширению своей власти.