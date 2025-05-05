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Трамп хоче працювати з Ердоганом над завершенням війни в Україні

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп хоче залучити президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до «справи припинення безглуздої, але смертоносної війни між Росією і Україною». Про це він написав у Truth Social 5 травня після розмови із турецьким президентом.

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Ключові факти

  • За словами Трампа, він мав «дуже хорошу і продуктивну» телефонну розмову з Ердоганом. Президенти обговорили кілька тем, зокрема війну Росії з Україною.
  • «З нетерпінням чекаю можливості працювати з президентом Ердоганом над тим, щоб покласти край безглуздій, але смертельно небезпечній війні між Росією та Україною – зараз!» – написав він. 
  • Трамп додав, що Ердоган запросив його відвідати Туреччину в майбутньому, а сам планує приїхати до Вашингтона.
Трамп хоче працювати з Ердоганом над завершенням війни в Україні /Фото 1

Контекст

Ердоган прагнув зустрітися з Трампом, оскільки турецький лідер хоче зміцнити партнерство між Анкарою та Вашингтоном, а Туреччина прагне стати впливовим посередником у розв’язанні різноманітних питань – від України до Сирії.

Відносини між США і Туреччиною вже давно були напружені через покупку Анкарою російської системи ПРО та підтримку Вашингтоном сирійського курдського ополчення, яке Туреччина вважає терористичною групою. У телефонній розмові з Трампом у березні Ердоган закликав його зняти санкції, введені під час першого терміну проти оборонної промисловості Туреччини.

Туреччина також стикається з 10-відсотковим митом на свій експорт до США у звʼязку із заявою Трампа від 2 квітня про введення мит майже для всіх американських торгових партнерів.

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