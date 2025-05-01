Сигнал для России и шаг к прекращению войны. Команда Трампа прокомментировала соглашение с Украиной

Соглашение между США и Украиной о недрах является важным шагом на пути к прекращению войны, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В то же время министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что речь идет о полноценном экономическом партнерстве, которое позволит президенту Дональду Трампу вести переговоры с Россией на более прочной основе.

Ключевые факты

Рубио назвал соглашение, подписанное между Украиной и США, «важной вехой на пути к совместному процветанию и важным шагом на пути к прекращению этой войны».

По словам Бессента, это win-win-соглашение, оно покажет «российскому руководству, что между украинским народом и американским народом, между нашими целями нет разногласий», заявил министр финансов в интервью Fox Business Network.

«Американский народ не зарабатывает денег, если украинцы не процветают. Теперь мы полностью выровнены с точки зрения экономики. И опять же, я думаю, что это сильный сигнал российскому руководству, и он дает президенту Трампу возможность вести переговоры с Россией на еще более прочной основе», — сказал он.

«Это полное экономическое партнерство. Это не просто редкоземельные металлы, это инфраструктура, это энергия. Следовательно, здесь есть возможность для обеих сторон действительно выиграть», — добавил Бессент, цитирует Reuters.

Контекст

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтвердивший намерение сторон финализовать и заключить соглашение о недрах. Полный текст документа читайте здесь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что надеется, что рамочное соглашение будет подписано в течение «ближайших суток». Он сообщал, что никакая помощь США, предоставляемая до соглашения, не является ее предметом.

По словам Шмыгаля, 1 мая в Верховной Раде начнутся обсуждения ратификации этого соглашения. После подписания соглашения между Свириденко и Бессентом документ вернется в правительство, которое с соответствующими сопроводительными документами направит его на ратификацию в Раду. Только после этого соглашение, которое является международным договором, вступит в силу. По данным нардепа Ярослава Железняка, ратификацию соглашения Рада может рассмотреть не ранее 13–15 мая, поскольку в межгосударственных соглашений есть отдельные процедуры, которые трудно ускорить.

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления. Фонд должен стать ключевым инструментом привлечения инвестиций в развитие украинской экономики и углубления стратегического партнерства между странами.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что надеется получить от соглашения с Украиной более $350 млрд. По его словам, такую ​​сумму якобы передал Киеву его предшественник Джо Байден «наличными и военной техникой».