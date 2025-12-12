Президент США Дональд Трамп готов помочь Украине с гарантиями безопасности, это «необходимый фактор», чтобы реализовать мирное соглашение, заявил он во время общения с прессой в Белом доме 11 декабря. Главное из брифинга.

Детали

«Да, мы бы помогли. Мы бы помогли с безопасностью, потому что это, я думаю, «необходимый фактор», чтобы все получилось», – ответил американский лидер на вопрос журналиста, готовы ли США участвовать в миротворческом контингенте, если будет достигнуто мирное соглашение.

Трамп убежден, что нынешнее мирное соглашение не нравится президенту Украины Владимиру Зеленскому. «Я думал, что мы были очень близки с Россией к заключению соглашения. Я думал, что мы были очень близки с Украиной к соглашению. На самом деле, кроме президента Зеленского, его люди были в восторге от концепции соглашения», – сказал Трамп.

Украина, США и ЕС 13 декабря должны провести в Париже переговоры о спорных пунктах плана, однако участие американской стороны до сих пор под вопросом: Трамп заявил, что США присоединятся только в случае «реального шанса достичь результата», подчеркнув, что не хочет «напрасно тратить время» и готов присутствовать на встрече, только если увидит перспективу договоренностей.

Он в очередной раз заявил, что США заработают на войне в Украине. «Я в итоге получил редкоземельные металлы, хотя я не тратил деньги. И сейчас мы продаем оружие НАТО. Мы продаем оружие по полной цене... Они, вероятно, распределяют это оружие Украине», – сказал он.

Президент США сказал, что Вашингтон не является стороной войны, а присоединяется к переговорам только потому, что этого хотят Украина и европейские партнеры. Трамп также заявил, что война в Украине не затрагивает интересы США, пока ситуация не выходит из-под контроля, ведь подобные конфликты могут перерасти в мировые войны – чего Америка стремится избежать.

Контекст

В то же время украинский президент вечером 11 декабря сообщил, что переговорные команды Украины и США обсудили один из трех документов, над которыми идет активная работа, – гарантии безопасности.

Зеленский отметил, что разговор был конструктивным и содержательным. От американской стороны участие приняли Марко Рубио, Пит Гегсет, Стив Виткофф, Джаред Кушнер, генералы Кин и Гринкевич и Джош Груенбаум. НАТО представлял Марк Рютте.

Президент подчеркнул, что высоко ценит усилия США, направленные на укрепление безопасности Украины и предотвращение нового вторжения России. Он сообщил также, что команды договорились об активной работе «ради того, чтобы в ближайшее время было конкретное понимание относительно гарантий безопасности».

Накануне Axios сообщил, что Белый дом оказывает давление на Зеленского относительно территориальных уступок, и предложение США для Киева ухудшилось после встречи советников Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным.