Президент США Дональд Трамп готовий допомогти Україні з гарантіями безпеки, оскільки це необхідний фактор, щоб реалізувати мирну угоду. Про це він заявив під час спілкування з пресою у Білому домі. Головне з брифінгу

Деталі

«Так, ми б допомогли. Ми б допомогли з безпекою, тому що це, я думаю, необхідний фактор, щоб усе вийшло», – сказав американський лідер на запитання журналіста, чи готові США брати участь у миротворчому контингенті, якщо буде досягнуто мирної угоди.

Трамп переконаний, що нинішня мирна угода не подобається президенту України Володимиру Зеленському. «Я думав, що ми були дуже близькі з Росією до укладення угоди. Я думав, що ми були дуже близькі з Україною до угоди. Насправді, крім президента Зеленського, його люди були в захваті від концепції угоди», – сказав Трамп.

Україна, США та ЄС 13 грудня мають провести в Парижі переговори щодо спірних пунктів плану, однак участь американської сторони досі під питанням: Трамп заявив, що США приєднаються лише в разі «реального шансу досягти результату», наголосивши, що не хоче «марно витрачати час» і готовий бути присутнім на зустрічі лише якщо побачить перспективу домовленостей.

Він укотре заявив, що США зароблять на війні в Україні. «Я в підсумку отримав рідкоземельні метали, хоча я не витрачав гроші. І зараз ми продаємо зброю НАТО. Ми продаємо зброю за повною ціною… Вони, ймовірно, розподіляють цю зброю Україні», – сказав він.

Президент США додав, що Вашингтон не є стороною війни, а долучається до перемовин лише тому, що цього хочуть Україна та європейські партнери. Трамп також заявив, що війна в Україні не зачіпає інтереси США, доки ситуація не виходить із-під контролю, адже подібні конфлікти можуть перерости у світові війни – чого Америка прагне уникнути.

Контекст

Водночас український президент ввечері 11 грудня повідомив, що переговорні команди України та США обговорили один із трьох документів, над якими триває активна робота, – гарантії безпеки.

Зеленський зазначив, що розмова була конструктивною та змістовною. Від американської сторони участь узяли Марко Рубіо, Піт Гегсет, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, генерали Кін і Гринкевич та Джош Груенбаум. НАТО представляв Марк Рютте.

Президент наголосив, що високо цінує зусилля США, спрямовані на зміцнення безпеки України та запобігання новому вторгненню Росії. Він повідомив також, що команди домовилися про активну роботу «заради того, щоб найближчим часом було конкретне розуміння щодо гарантій безпеки».

Напередодні Axios повідомив, що Білий дім чинить тиск на Зеленського щодо територіальних поступок, і пропозиція США для Києва погіршилася після зустрічі радників Дональда Трампа Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним.