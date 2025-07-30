С 1 августа США введут 25-процентную пошлину на импорт из Индии, сообщил президент Дональд Трамп в сообщении в Truth Social. Кроме того, он пригрозил дополнительными штрафными мерами из-за сотрудничества Нью-Дели с Москвой в энергетической и военной сферах.

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Трамп обвинил Индию в «одних из самых высоких пошлин в мире» и «самых обременительных немонетарных торговых барьерах».

Президент США подверг критике Индию за масштабные закупки российского оружия и энергоносителей, что, по его словам, подрывает международные усилия по сдерживанию агрессии Кремля.

Кроме базового тарифа в 25%, США планируют накладывать дополнительные «штрафы» за связи с Россией.

Ключевая цитата

«Индия всегда покупала большую часть своего военного оборудования в России и является крупнейшим покупателем российской энергии вместе с Китаем, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине – все это нехорошо!» – говорится в сообщении Дональда Трампа.

Контекст

Несмотря на усилия Индии наладить диалог с США после февральского визита премьера Нарендры Моди в Белый дом, переговоры между странами зашли в тупик из-за чувствительных тем, в том числе аграрной политики.

Еще недавно Трамп обещал «очень большое соглашение», которое должно было открыть индийский рынок для американского бизнеса. Однако впоследствии его риторика поменялась.

США являются крупнейшим торговым партнером Индии: в 2024 году объем двусторонней торговли составил $127,9 млрд.

Несмотря на новые пошлины, индийская сторона, по данным Bloomberg, планирует продолжить переговоры о двустороннем торговом соглашении осенью. В апреле обе страны уже согласовали рамочные условия предстоящего соглашения после встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса с Моди.

Заявление Трампа относительно Индии прозвучало на следующий день после того, как он объявил новый 10-дневный ультиматум Путину с требованием прекратить войну в Украине. Президент США также намекнул на возможность вторичных санкций для стран, продолжающих покупать российскую нефть, считая это формой поддержки российской экономики.