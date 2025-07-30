З 1 серпня США запровадять 25-відсоткове мито на імпорт з Індії, повідомив президент Дональд Трамп у дописі в Truth Social. Крім того, він пригрозив додатковими штрафними заходами через співпрацю Нью-Делі з Москвою в енергетичній і військовій сферах.
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Деталі
- Трамп звинуватив Індію в «одних із найвищих мит у світі» та «найбільш обтяжливих немонетарних торгових бар’єрах».
- Президент США розкритикував Індію за масштабні закупівлі російської зброї та енергоносіїв, що, за його словами, підриває міжнародні зусилля зі стримування агресії Кремля.
- Окрім базового тарифу у 25%, США планують накладати додаткові «штрафи» за зв’язки з Росією.
Ключова цитата
«Індія завжди купувала більшу частину свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем російської енергії разом із Китаєм, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні – усе це недобре!» – йдеться у дописі Дональда Трампа.
Контекст
Попри зусилля Індії налагодити діалог із США після лютневого візиту прем’єра Нарендри Моді до Білого дому, переговори між країнами зайшли в глухий кут через чутливі теми, зокрема аграрну політику.
Ще недавно Трамп обіцяв «дуже велику угоду», що мала б відкрити індійський ринок для американського бізнесу. Проте згодом його риторика змінилася.
США є найбільшим торговельним партнером Індії: у 2024 році обсяг двосторонньої торгівлі становив $127,9 млрд.
Попри нові мита, індійська сторона, за даними Bloomberg, планує продовжити переговори про двосторонню торговельну угоду восени. У квітні обидві країни вже погодили рамкові умови майбутньої угоди після зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса з Моді.
Заява Трампа щодо Індії прозвучала наступного дня після того, як він оголосив новий 10-денний ультиматум Путіну з вимогою припинити війну в Україні. Президент США також натякнув на можливість вторинних санкцій для країн, які продовжують купувати російську нафту, вважаючи це формою підтримки російської економіки.
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