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Трамп оголосив про 25-відсоткове мито для Індії та пригрозив штрафами через закупівлю енергоносіїв і зброї у Росії

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Нарендра Моді та Дональд Трамп. Білий дім, лютий 2025 року /Getty Images

Нарендра Моді та Дональд Трамп. Білий дім, лютий 2025 року Фото Getty Images

З 1 серпня США запровадять 25-відсоткове мито на імпорт з Індії, повідомив президент Дональд Трамп у дописі в Truth Social. Крім того, він пригрозив додатковими штрафними заходами через співпрацю Нью-Делі з Москвою в енергетичній і військовій сферах.

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Деталі

  • Трамп звинуватив Індію в «одних із найвищих мит у світі» та «найбільш обтяжливих немонетарних торгових бар’єрах». 
  • Президент США розкритикував Індію за масштабні закупівлі російської зброї та енергоносіїв, що, за його словами, підриває міжнародні зусилля зі стримування агресії Кремля. 
  • Окрім базового тарифу у 25%, США планують накладати додаткові «штрафи» за зв’язки з Росією. 

Ключова цитата

«Індія завжди купувала більшу частину свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем російської енергії разом із Китаєм, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні – усе це недобре!» – йдеться у дописі Дональда Трампа.

Контекст

Попри зусилля Індії налагодити діалог із США після лютневого візиту прем’єра Нарендри Моді до Білого дому, переговори між країнами зайшли в глухий кут через чутливі теми, зокрема аграрну політику. 

Ще недавно Трамп обіцяв «дуже велику угоду», що мала б відкрити індійський ринок для американського бізнесу. Проте згодом його риторика змінилася.

США є найбільшим торговельним партнером Індії: у 2024 році обсяг двосторонньої торгівлі становив $127,9 млрд. 

Попри нові мита, індійська сторона, за даними Bloomberg, планує продовжити переговори про двосторонню торговельну угоду восени. У квітні обидві країни вже погодили рамкові умови майбутньої угоди після зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса з Моді.

Заява Трампа щодо Індії прозвучала наступного дня після того, як він оголосив новий 10-денний ультиматум Путіну з вимогою припинити війну в Україні. Президент США також натякнув на можливість вторинних санкцій для країн, які продовжують купувати російську нафту, вважаючи це формою підтримки російської економіки.

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