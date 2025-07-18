Одобренный странами ЕС 18-й пакет санкций предусматривает запрет на импорт из третьих стран продуктов переработки российской нефти, говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза от 18 июля. Основными поставщиками таких продуктов являются Индия, где работает НПЗ, частично принадлежащий «Роснефти», и Турция, заработавшая миллиарды на продаже в Европу якобы переработанного российского топлива.

Подробности

Еще больше месяца назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС стремится перекрыть доступ российской нефти, которая попадает в него «через заднюю дверь»: «Мы запрещаем импорт продуктов нефтепереработки, изготовленных из российской нефти».

В I квартале 2025 года Индия и Турция вместе покупали у России 1,8 млн баррелей сырой нефти в сутки, а ЕС импортировал из этих стран около 450 000 баррелей дизеля и других нефтепродуктов. Не весь импорт в ЕС базируется на российском сырье, но такие операции выгодны переработчикам, ведь покупают они нефть со скидкой, а топливо продают по рыночным ценам.

ЕС, в частности, ввел запрет на импорт нефтепродуктов из «наибольшего НПЗ «Роснефти» в Индии». Хотя предприятие не названо напрямую, санкции касаются НПЗ Vadinar, отмечает издание OpIndia. Этот завод построила индийская компания Essar Oil, а ныне им владеет и управляет Nayara Energy, где у «Роснефти» 49,13% акций.

За последние три года Индия, второй по объему покупатель российской нефти, почти удвоила экспорт нефтепродуктов в Европу, заявил в июне главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, пишет The Moscow Times.

До сих пор санкции ЕС разрешали покупать продукты из российской нефти, если они существенно переработаны. Однако в Турции некоторые предприятия только делали вид, что поставляют такой товар в Европу. Отдельные терминалы, не обладая перерабатывающими мощностями, значительно увеличили закупки российской сырой нефти и топлива, одновременно наращивая экспорт в ЕС.

С начала эмбарго в феврале 2023 года до конца февраля 2024 года Турция импортировала российских нефтепродуктов на €17,6 млрд – на 105% больше, чем за предыдущий аналогичный период. В то же время экспорт топлива в ЕС вырос на 107%, подсчитали в 2024 году Центр исследования демократии и Центр исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).

По данным CREA, от введения эмбарго ЕС на российскую нефть до июня 2025 года Турция стала самым крупным покупателем российских нефтепродуктов – 26% общего экспорта России на сумму около €40 млрд. Индия занимает четвертое место. Что касается сырой нефти, Индия закупила ее почти на €100 млрд (38% общего экспорта), тогда как Турция – на четвертом месте с 6%.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что санкции впервые направлены против реестра судов под индийским флагом. Это позволит ЕС принимать меры против танкеров под индийским флагом за содействие торговле российской нефтью, отмечает OpIndia.

Контекст

18 июля послы ЕС одобрили новый, 18-й пакет санкций против России, предусматривающий снижение установленного «Группой семи» лимита цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Верховная представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас назвала эти санкции одними из самых строгих. По ее словам, они направлены против газопроводов «Северный поток», 105 судов российского «теневого флота», а также крупнейшего НПЗ «Роснефти» в Индии. Ограничения также затронули 22 российских банка.

Санкции включают: создание реестра флагов для отслеживания судов, блокирование финансирования российских банков, ограничения для китайских банков, помогающих обходить санкции, запрет экспорта технологий для производства дронов, а также меры против лиц, распространяющих российские нарративы среди украинских детей.

«Мы бьем по ключевым секторам российской военной машины – банковскому, энергетическому и военно-промышленному. Новое динамическое ограничение цены на нефть увеличивает давление. Он будет продолжаться, пока Путин не остановит войну», – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.