Трамп перед инаугурацией пытается заблокировать вынесение приговора по делу о скрытых платежах порноактрисе

Избранный президент США Дональд Трамп 8 января обратился в Верховный суд с просьбой приостановить разбирательство по делу о скрытых платежах порнозвезде Сторми Дэниелс, пишет NBC News . Накануне апелляционный суд Нью-Йорка отклонил его ходатайство об отсрочке вынесения приговора с 10 января. Подача иска является последней попыткой Трампа закрыть дело до инаугурации 20 января.

Ключевые факты

Слушание по вынесению приговора назначено на пятницу, 10 января, и Трамп настаивает, что он защищен президентским иммунитетом.

«Этот суд должен немедленно приостановить дальнейшее разбирательство в суде первой инстанции Нью-Йорка, чтобы предотвратить серьезную несправедливость и причинение вреда институту президентства и деятельности федерального правительства», – написали адвокаты Трампа в новом заявлении.

Они утверждают, что дело не следует рассматривать, поскольку Трамп, будучи президентом во время вероятных преступлений, был защищен президентским иммунитетом, признанным Верховным судом ранее в этом году.

«Историческое решение Верховного суда по иммунитету, Конституция и установленный правовой прецедент требуют немедленного отклонения этой безосновательной мистификации», – заявил пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг.

Судья Хуан Мерчан уже заявил, что не будет приговаривать Трампа к какому-либо сроку за решеткой из-за его статуса избранного президента. Но Трамп хочет, чтобы вердикт был отменен в любом случае, чтобы приговор не запятнал его вступление в должность.

Контекст

В мае 2024 года Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения за фальсификацию деловой документации с целью сокрытия выплаты $130 000 порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, чтобы замолчать ее утверждение, которое опровергает Трамп, о том, что у нее было с ним свидание на одну ночь в 2006 году. Трамп отрицает связь и какие-либо правонарушения.

Дело о взятках за молчание сделало Трампа первым президентом США, действующим или бывшим, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления, а также первым, кто был осужден. Его адвокаты предприняли две безуспешные попытки закрыть дело.