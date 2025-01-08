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Трамп перед инаугурацией пытается заблокировать вынесение приговора по делу о скрытых платежах порноактрисе

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Избранный президент США Дональд Трамп 8 января обратился в Верховный суд с просьбой приостановить разбирательство по делу о скрытых платежах порнозвезде Сторми Дэниелс, пишет NBC News. Накануне апелляционный суд Нью-Йорка отклонил его ходатайство об отсрочке вынесения приговора с 10 января. Подача иска является последней попыткой Трампа закрыть дело до инаугурации 20 января.

Ключевые факты

  • Слушание по вынесению приговора назначено на пятницу, 10 января, и Трамп настаивает, что он защищен президентским иммунитетом.
  • «Этот суд должен немедленно приостановить дальнейшее разбирательство в суде первой инстанции Нью-Йорка, чтобы предотвратить серьезную несправедливость и причинение вреда институту президентства и деятельности федерального правительства», – написали адвокаты Трампа в новом заявлении.
  • Они утверждают, что дело не следует рассматривать, поскольку Трамп, будучи президентом во время вероятных преступлений, был защищен президентским иммунитетом, признанным Верховным судом ранее в этом году.
  • «Историческое решение Верховного суда по иммунитету, Конституция и установленный правовой прецедент требуют немедленного отклонения этой безосновательной мистификации», – заявил пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг.
  • Судья Хуан Мерчан уже заявил, что не будет приговаривать Трампа к какому-либо сроку за решеткой из-за его статуса избранного президента. Но Трамп хочет, чтобы вердикт был отменен в любом случае, чтобы приговор не запятнал его вступление в должность.

Контекст

В мае 2024 года Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения за фальсификацию деловой документации с целью сокрытия выплаты $130 000 порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, чтобы замолчать ее утверждение, которое опровергает Трамп, о том, что у нее было с ним свидание на одну ночь в 2006 году. Трамп отрицает связь и какие-либо правонарушения.

Дело о взятках за молчание сделало Трампа первым президентом США, действующим или бывшим, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления, а также первым, кто был осужден. Его адвокаты предприняли две безуспешные попытки закрыть дело.

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