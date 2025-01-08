Трамп перед інавгурацією намагається заблокувати винесення вироку у справі про приховані платежі порноакторці

Обраний президент США Дональд Трамп 8 січня звернувся до Верховного суду з проханням призупинити розгляд у справі про приховані платежі порнозірці Стормі Деніелс, пише NBC News. Напередодні апеляційний суд Нью-Йорка відхилив його клопотання про відстрочку винесення вироку з 10 січня. Подання позову є останньою спробою Трампа закрити справу до інавгурації 20 січня.
Ключові факти
- Слухання щодо винесення вироку призначено на пʼятницю, 10 січня, і Трамп наполягає, що він захищений президентським імунітетом.
- «Цей суд має негайно призупинити подальший розгляд у суді першої інстанції Нью-Йорка, щоб запобігти серйозній несправедливості та завданню шкоди інституту президентства та діяльності федерального уряду», – написали адвокати Трампа у новій заяві.
- Вони стверджують, що справу не слід розглядати, оскільки Трамп, який був президентом під час ймовірних злочинів, був захищений президентським імунітетом, що було визнано Верховним судом раніше цього року.
- «Історичне рішення Верховного суду щодо імунітету, Конституція та встановлений правовий прецедент вимагають негайного відхилення цієї безпідставної містифікації», – заявив прес-секретар Трампа Стівен Чунг.
- Суддя Хуан Мерчан вже заявив, що не буде засуджувати Трампа до будь-якого терміну за ґратами через його статус обраного президента. Але Трамп хоче, щоб вердикт був скасований у будь-якому разі, щоб вирок не заплямував його вступ на посаду.
Контекст
У травні 2024 року Трамп був визнаний винним за 34 пунктами звинувачення за фальсифікацію ділової документації з метою приховування виплати $130 000 порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, щоб замовчати її твердження, яке спростовує Трамп, про те, що вона мала з ним побачення на одну ніч у 2006 році. Трамп заперечує звʼязок і будь-які правопорушення.
Справа про хабарі за мовчання зробила Трампа першим президентом США, чинним або колишнім, якому було предʼявлено звинувачення у скоєнні злочину, а також першим, хто був засуджений. Його адвокати зробили дві безуспішні спроби закрити справу.
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