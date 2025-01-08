Трамп перед інавгурацією намагається заблокувати винесення вироку у справі про приховані платежі порноакторці

Обраний президент США Дональд Трамп 8 січня звернувся до Верховного суду з проханням призупинити розгляд у справі про приховані платежі порнозірці Стормі Деніелс, пише NBC News . Напередодні апеляційний суд Нью-Йорка відхилив його клопотання про відстрочку винесення вироку з 10 січня. Подання позову є останньою спробою Трампа закрити справу до інавгурації 20 січня.

Ключові факти

Слухання щодо винесення вироку призначено на пʼятницю, 10 січня, і Трамп наполягає, що він захищений президентським імунітетом.

«Цей суд має негайно призупинити подальший розгляд у суді першої інстанції Нью-Йорка, щоб запобігти серйозній несправедливості та завданню шкоди інституту президентства та діяльності федерального уряду», – написали адвокати Трампа у новій заяві.

Вони стверджують, що справу не слід розглядати, оскільки Трамп, який був президентом під час ймовірних злочинів, був захищений президентським імунітетом, що було визнано Верховним судом раніше цього року.

«Історичне рішення Верховного суду щодо імунітету, Конституція та встановлений правовий прецедент вимагають негайного відхилення цієї безпідставної містифікації», – заявив прес-секретар Трампа Стівен Чунг.

Суддя Хуан Мерчан вже заявив, що не буде засуджувати Трампа до будь-якого терміну за ґратами через його статус обраного президента. Але Трамп хоче, щоб вердикт був скасований у будь-якому разі, щоб вирок не заплямував його вступ на посаду.

Контекст

У травні 2024 року Трамп був визнаний винним за 34 пунктами звинувачення за фальсифікацію ділової документації з метою приховування виплати $130 000 порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, щоб замовчати її твердження, яке спростовує Трамп, про те, що вона мала з ним побачення на одну ніч у 2006 році. Трамп заперечує звʼязок і будь-які правопорушення.

Справа про хабарі за мовчання зробила Трампа першим президентом США, чинним або колишнім, якому було предʼявлено звинувачення у скоєнні злочину, а також першим, хто був засуджений. Його адвокати зробили дві безуспішні спроби закрити справу.