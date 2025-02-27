Трамп продлил некоторые санкции США против России еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции, введенные Соединенными Штатами против России из-за ее вторжения в Украину. Об этом говорится в официальном сообщении президента, размещенном в Федеральном реестре США 27 февраля.

Подробности

Документ вступит в силу 28 февраля. Трамп продлил действие нескольких санкционных мер, ранее введенных против России, однако конкретный перечень продленных санкций не уточняется.

«Согласно разделу 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях (50 USC 1622(d)), я продлеваю на год чрезвычайное положение, введенное указом 13660», – говорится в документе.

Уточняется, что действие чрезвычайного положения, связанного с ситуацией в Украине, сохраняется. Оно включает санкции, установленные указами президентов США в марте и декабре 2014 года, в сентябре 2018 года и в феврале 2022 года.

В документе говорится, что действия и политика лиц, упомянутых в предыдущих указах администрации США, «до сих пор создают серьезную и необыкновенную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Потому санкции необходимо продлить еще на один год.

Контекст

Режим чрезвычайной ситуации из-за событий в Украине был введен в США еще в 2014 году. Тогда, 6 марта 2014 года, указ президента Барака Обамы №13660 предусматривал заморозку активов «определенных лиц, причастных к ситуации в Украине», прежде всего тех, кто поддерживал аннексию Крыма. Впоследствии, в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, санкционный список в рамках этого режима расширялся из-за эскалации российской агрессии – в 2018 и 2022 годах.

Трамп и его команда не исключали возможности снятия санкций с России в будущем, но пока таких договоренностей нет. США не отменят санкции, пока не будет заключено мирное соглашение, хотя готовы рассмотреть это при продвижении Москвы к разрешению конфликта.

19 февраля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация Дональда Трампа намерена оставить санкции против России в силе, по крайней мере до заключения соглашения о завершении войны России против Украины.