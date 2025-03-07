Трамп погрожує Росії масштабними санкціями та митами

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії, включно з банківськими обмеженнями та новими митами, доки не буде досягнуто припинення вогню та мирної угоди з Україною. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Деталі

Трамп наголосив, що серйозно обмірковує санкції через ситуацію на фронті, де, за його словами, «Росія буквально знищує Україну».

Він закликав Росію та Україну негайно розпочати переговори, додавши: «Сідайте за стіл, поки не пізно. Дякую!!!».

Скиншот Truth Social

Контекст

Дональд Трамп зробив швидке завершення війни в Україні однією з головних обіцянок своєї кампанії, не уточнюючи деталей плану. 27 листопада 2024 року він призначив генерал-лейтенанта Кіта Келлога спецпредставником із питань України. Келлог, автор попереднього плану Трампа про вирішення конфлікту, 8 січня заявив, що прагне знайти рішення у перші 100 днів його президентства.

Володимир Зеленський наголосив, що мирна угода потребує надійних гарантій безпеки від США та Європи, щоб уникнути нової агресії РФ. Він попередив, що замороження конфлікту лише послабить Україну і зіграє на руку Кремлю.

22 січня Трамп пригрозив Росії економічним тиском – санкціями, податками та митами на її товари у США, якщо Путін не піде на мир.

6 березня міністр фінансів США заявив про готовність Вашингтона до «агресивних санкцій», критикуючи адміністрацію Байдена за м’якість у питанні енергетичних обмежень, які могли б посилити тиск на Росію, і запитав, чому за три роки підтримки України цього не зробили.