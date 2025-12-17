Соединенные Штаты объявили о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые заходят в венесуэльские порты или выходят из них. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Рынок отреагировал ростом цен на нефть.

Детали

По словам Трампа, Венесуэла оказалась в условиях беспрецедентного военно-морского давления. Трамп заявил, что регион окружен масштабными силами ВМС США – такими, которых, по его утверждению, Южная Америка еще никогда не видела.

Он подчеркнул, что это давление будет расти до тех пор, пока Каракас не вернет Соединенным Штатам все активы, включая нефть, землю и другое имущество, которые, по мнению Вашингтона, были «украдены».

Американский президент также обвинил «нелегитимный режим» венесуэльского лидера Николаса Мадуро в использовании нефти с «незаконно захваченных месторождений» для финансирования терроризма, наркоконтрабанды и торговли людьми.

По словам Трампа, США не допустят, чтобы преступники, террористы или враждебные режимы наносили ущерб американским интересам или присваивали ресурсы, которые должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам.

Отдельно он заявил о намерении в кратчайшие сроки вернуть в Венесуэлу нелегальных мигрантов и преступников, которых, по его словам, режим Мадуро якобы сознательно направлял в США при предыдущей администрации.

На фоне этих заявлений, по состоянию на 9:10 по Киеву, фьючерсы на нефть WTI поднялись примерно на 1,7%, до $56 за баррель, частично отыграв падение до почти пятилетнего минимума, пишет Trading Economics. Brent подорожала на 1,5%, до около $59,5 за баррель.

В то же время рост цен остается ограниченным, говорят эксперты. Рынок находится под давлением из-за прогресса в переговорах о мире между Россией и Украиной, что повышает вероятность смягчения ограничений на российский экспорт нефти в условиях ожидаемого профицита предложения.

Дополнительно на цены влияют восстановление добычи странами ОПЕК+, наращивание производства вне картеля и первые признаки ослабления спроса в Китае, на Ближнем Востоке и в США. В целом нефтяной рынок движется к худшему годовому результату за последние семь лет.

Контекст

В последние месяцы отношения между Венесуэлой и Соединенными Штатами резко обострились. Американские военные неоднократно атаковали суда вблизи венесуэльского побережья, которые, по утверждению Вашингтона, могли перевозить наркотики. Такие действия администрация США объясняет необходимостью противодействия эпидемии фентанила – уровень смертности от этого наркотика в стране за последние годы существенно возрос.

В ноябре США объявили о старте военной операции «Южное копье» вблизи Венесуэлы. Она направлена на борьбу с так называемыми наркотеррористами в Южной Америке. По информации CNN, в регионе было развернуто более десятка американских военных кораблей и почти 15 000 военнослужащих.

22 ноября США провели крупнейшую за последнее время демонстрацию силы возле венесуэльских границ: вблизи побережья появились истребители F/A-18E, стратегические бомбардировщики B-52 и разведывательный самолет.

24 ноября администрация Дональда Трампа признала президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство членами иностранной террористической организации. Это решение открывает путь к введению дополнительных санкций против активов и логистических сетей его режима.

Мадуро связывают с деятельностью так называемого «Картеля солнц» – разветвленной сети наркоторговли, действующей в структурах венесуэльских вооруженных сил и занимающейся контрабандой наркотиков в США и Европу.

По данным CNN, 30 ноября Мадуро дал понять, что теоретически готов покинуть пост, но не ранее чем через 18 месяцев. В то же время Белый дом настаивал на его немедленном отстранении от власти.