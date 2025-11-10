Напряженные отношения между США и Венесуэлой выходят на военный уровень. Президент США Дональд Трамп продвигает доктрину «Америка превыше всего», декларируя, что борется с «наркотеррористами». Почему США решили вмешаться в дела Венесуэлы и какие последствия это может иметь для страны? Главное с разбора The Economist.

США развернули значительные военно-морские силы в Карибском море и угрожают бомбить Венесуэлу. Эти действия являются частью военной кампании в водах Латинской Америки и Карибского бассейна против так называемых латиноамериканских «наркотеррористов». Но, по сути, это попытка свержения диктаторского режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет The Economist. США обвиняют Мадуро в связях не менее двух картелей: El Tren de Aragua и Los Soles.

На вопрос CBS News, закончились ли дни Мадуро, президент США Дональд Трамп ответил: «Я бы сказал, что да. Думаю, что да».

Масштабная военная кампания США включает в себя направление в Карибский бассейн авианосной ударной группы, открытие неактивной военной базы в Пуэрто-Рико, полеты бомбардировщиков над Венесуэлой, репетиции высадки морского десанта Корпусом морской пехоты США и предоставление ЦРУ разрешения на проведение тайных операций, пишет The Econom.

Причина обострения и новая доктрина Трампа

Официальной причиной военной активности США является борьба с наркотористами. Администрация Трампа переопределила наркогруппировку как террористов, а не преступников, чтобы оправдать применение военной силы.

Министерство финансов США признало теневую организацию Cartel de Los Soles (Картель Солнца), группу, занимающуюся контрабандой наркотиков и связанную с высокопоставленными военными, «специально определенной глобальной террористической организацией». Президент Мадуро был назван главой. Картель обвинили в помощи другой венесуэльской банде, Tren de Aragua, которая была внесена в список «Иностранных террористических организаций» еще в феврале, отмечает The Economist.

Госсекретарь Марко Рубио является сторонником жесткой линии. Он называет эти группировки «Аль-Каидой западного полушария».

Это основа новой «доктрины» США, которая оправдывает давление на режим Мадуро. Этот подход является продолжением «глобальной войны с терроризмом», но с акцентом на безопасность США (America First) и желанием Трампа выглядеть могущественным государственным деятелем, пишет The Economist.

The Economist приводит несколько факторов, мотивирующих США к действиям.

Во-первых, это одержимость Трампа безопасностью США, включая обеспокоенность внутренними проблемами в стране. Пример: миграция и контрабанда наркотиков, источником которых, по мнению Рубио, является Латинская Америка.

Во-вторых, США стремятся сдерживать враждебные влияния, в частности, их стимулируют опасения, что Иран, Россия и особенно Китай наращивают свое влияние в Латинской Америке.

В третьих, это прямое давление на Мадуро с целью его отстранения от власти. Это подтверждается удвоением Госдепом США вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту диктатора, до $50 млн. 2 сентября США начали наносить ракетные удары по лодкам, подозреваемым в контрабанде наркотиков. В результате атак погибли более 60 человек, а обгоревшие части тел были выброшены на пляжи Тринидада и Тобаго.

Официальные лица утверждают, что все это отражает эволюцию президента Трампа, отмечает The Economist. Сначала он дал шанс дипломатии, но, разочаровавшись в результатах, увеличил давление. Решения также отражают изменение соотношения сил среди его советников. Рик Гренелл, специальный посланник Трампа для особых миссий, возглавлял переговоры с Мадуро и, как сообщается, поддерживает дипломатический подход. Марк Рубио, также советник по национальной безопасности, выступает за жесткую линию. Как бывший сенатор кубинского происхождения он отмечает восстановление влияния США в ее полушарии.

Эсминец ВМС США USS Sampson пришвартовался в Панаме на фоне региональной напряженности с Венесуэлой. Развертывание происходит на фоне более широкого военно-морского присутствия США в водах Латинской Америки и Карибского бассейна после приказа президента США Дональда Трампа принять меры против латиноамериканских наркокартелей, которые он назвал террористическими организациями. Фото Getty Images

Возвращение к политике вмешательства

Действующая американская дипломатия «канонерских лодок» в Карибском море возрождает темную историю военного вмешательства и переворотов в Латинской Америке, отмечает The Economist. Эта политика стала менее интенсивной по окончании Холодной войны.

Оптимисты считают, что интервенция США будет похожа на кратковременные и успешные вторжения в Гренаду в 1983 году и Панаму в 1989 году. Критики же утверждают, что Венесуэла является более крупной и сложной страной и что интервенция может повторить катастрофы в Афганистане, Ираке и Ливии, отмечает The Economist.

Кроме того, действия США выглядят противоречивыми. С одной стороны, Вашингтон объявляет Венесуэлу террористическим государством, а с другой – депортирует венесуэльских беженцев обратно на родину. Также продолжает разрешать танкерам Chevron вывозить венесуэльскую нефть на американские нефтеперерабатывающие заводы.

Наибольшее преимущество США – непопулярность и нелегитимность президента Мадуро и его режима в Венесуэле. Он возглавляет политические репрессии и экономический коллапс, которые привели к одной из самых больших волн беженцев в мире.

Мадуро сфальсифицировал президентские выборы 2024 года, запретив лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо баллотироваться, отмечает The Economist. Ее заместитель, Эдмунд Гонсалес, все же выиграл, одержав убедительную победу, но режим Мадуро объявил поддельный результат.

Изображение президента США Дональда Трампа и лозунг «Янки, идите домой» на футболке поклонника президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время митинга против военной деятельности США в Карибском бассейне, Каракас, 30 октября 2025-го. Фото Getty Images

Возможные последствия и сценарии развития

Успех любого вмешательства в ситуацию в Венесуэле будет зависеть от того, сможет ли оппозиция взять под контроль страну после отстранения Мадуро от власти и не перерастет ли конфликт в длительную борьбу.

Наиболее вероятная стратегия – громкое «бряцание оружием», как пришвартование эсминца ВМС США USS Sampson в Панаме. Это может вынудить военных и членов режима отвлечься от Мадуро.

Если дипломатическое давление не сработает, Трамп может прибегнуть к точечным ударам по объектам, связанным с наркосетями.

Райан Берг из Центра стратегических и международных исследований, аналитического центра в Вашингтоне, выделяет три возможных сценария:

армия Венесуэлы свергает Мадуро и захватывает власть;

США ведут переговоры о переходе власти с Мадуро или частью его окружения;

режим терпит крах вследствие военной кампании США.

Впрочем, любое вмешательство чревато серьезными рисками, отмечает The Economist. Это хаос в стране и регионе, усиление антиамериканизма, продолжающаяся борьба с остатками режима и преступными группировками, а также отсутствие четкого плана США для Венесуэлы на период после устранения Мадуро.