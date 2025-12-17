Сполучені Штати оголосили про повну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, які заходять до венесуельських портів або виходять із них. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Ринок відреагував зростанням цін на нафту.

Деталі

За словами Трампа, Венесуела опинилася в умовах безпрецедентного військово-морського тиску. Трамп заявив, що регіон оточений масштабними силами ВМС США – такими, яких, за його твердженням, Південна Америка ще ніколи не бачила.

Він наголосив, що цей тиск зростатиме доти, доки Каракас не поверне Сполученим Штатам усі активи, включно з нафтою, землею та іншим майном, які, на думку Вашингтона, були «вкрадені».

Американський президент також звинуватив «нелегітимний режим» венесуельського лідера Ніколаса Мадуро у використанні нафти з «незаконно захоплених родовищ» для фінансування тероризму, наркоконтрабанди та торгівлі людьми.

За словами Трампа, США не допустять, щоб злочинці, терористи чи ворожі режими завдавали шкоди американським інтересам або привласнювали ресурси, які мають бути негайно повернуті Сполученим Штатам.

Окремо він заявив про намір у найкоротші строки повернути до Венесуели нелегальних мігрантів і злочинців, яких, за його словами, режим Мадуро нібито свідомо спрямовував до США за попередньої адміністрації.

На тлі цих заяв, станом на 9:10 за Києвом, ф’ючерси на нафту WTI піднялися приблизно на 1,7%, до $56 за барель, частково відігравши падіння до майже п’ятирічного мінімуму, пише Trading Economics. Brent подорожчала на 1,5%, до близько $59,5 за барель.

Водночас зростання цін залишається обмеженим, говорять експерти. Ринок перебуває під тиском через прогрес у переговорах про мир між Росією та Україною, що підвищує ймовірність пом’якшення обмежень на російський експорт нафти в умовах очікуваного профіциту пропозиції.

Додатково на ціни впливають відновлення видобутку країнами ОПЕК+, нарощування виробництва поза картелем та перші ознаки ослаблення попиту в Китаї, на Близькому Сході й у США. Загалом нафтовий ринок рухається до найгіршого річного результату за останні сім років.

Контекст

Останніми місяцями відносини між Венесуелою та Сполученими Штатами різко загострилися. Американські військові неодноразово атакували судна поблизу венесуельського узбережжя, які, за твердженням Вашингтона, могли перевозити наркотики. Такі дії адміністрація США пояснює необхідністю протидії епідемії фентанілу – рівень смертності від цього наркотика в країні за останні роки суттєво зріс.

У листопаді США оголосили про старт військової операції «Південний спис» поблизу Венесуели. Вона спрямована на боротьбу з так званими наркотерористами в Південній Америці. За інформацією CNN, у регіоні було розгорнуто понад десяток американських військових кораблів і майже 15 000 військовослужбовців.

22 листопада США провели найбільшу за останній час демонстрацію сили біля венесуельських кордонів: поблизу узбережжя з’явилися винищувачі F/A-18E, стратегічні бомбардувальники B-52 та розвідувальний літак.

24 листопада адміністрація Дональда Трампа визнала президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його уряд членами іноземної терористичної організації. Це рішення відкриває шлях до запровадження додаткових санкцій проти активів і логістичних мереж його режиму.

Мадуро пов’язують із діяльністю так званого «Картелю сонць» – розгалуженої мережі наркоторгівлі, що діє в структурах венесуельських збройних сил і займається контрабандою наркотиків до США та Європи.

За даними CNN, 30 листопада Мадуро дав зрозуміти, що теоретично готовий залишити посаду, але не раніше ніж через 18 місяців. Водночас Білий дім наполягав на його негайному усуненні від влади.