В столице Норвегии Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира в 2025 году. Награду получила Мария Корина Мачадо за борьбу за защиту демократических прав граждан Венесуэлы и усилия, направленные на обеспечение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии. Об этом говорится в сообщении комитета от 10 октября.

Подробности

Мачадо занимала должность депутата парламента Венесуэлы, а в 2012 году выдвигала свою кандидатуру на пост президента страны. В 2014 году она стала одной из ключевых фигур протестов против правительства президента Николаса Мадуро.

Для сравнения, в 2024 году Нобелевскую премию мира присудили японской организации «Нихон Хиданкио», объединяющей людей, пострадавших от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Контекст

Нобелевская премия мира, лауреата которой объявляют в Осло, предпоследняя в рамках Нобелевской недели. 13 октября 2025 года будут названы последние лауреаты Нобелевской премии этого года – обладатели премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, основанной Банком Швеции в 1968 году.

Ранее уже были объявлены лауреаты Нобелевских премий в области медицины и физиологии, физики, химии и литературы.

Церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме и Осло.