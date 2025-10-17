Forbes Digital підписка
«Еще одна почти бессмысленная встреча». О чем могут договариваться Трамп с Путиным в Будапеште? Разбор Bloomberg, FT и WSJ

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

4 хв читання

Дональд Трамп Володимир Путін зустріч у Будапешті /Getty Images

После провального саммита на Аляске Трамп и Путин готовят новую встречу в Будапеште – теперь уже с амбицией договориться о мире в Украине Фото Getty Images

Трамп и Путин снова готовятся сесть за стол переговоров. После саммита на Аляске оба лидера стремятся к реваншу. Но, как пишут Bloomberg, FT и WSJ, новая встреча может не столько приблизить мир в Украине, сколько ослабить давление на Кремль и поставить под сомнение единство Запада

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во второй раз встретятся в Будапеште, чтобы обсудить завершение войны в Украине после безрезультатного саммита в Анкоридже.

Венгрию выбрали как «дружественную площадку», с датой пока не определились – договоренность появилась после их длительного разговора по телефону накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пишет WSJ. Цель – сдвинуть переговоры с мертвой точки, но сам выбор столицы Венгрии уже вызывает подозрения у союзников США, добавляет Bloomberg.

Повестка дня Будапешта

Трамп продолжает продвигать себя как миротворца, но в то же время колеблется относительно новых санкций против Кремля и поставки Украине дальнобойных ракет Tomahawk. «Tomahawk нужны и США, – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. – Не знаю, что мы можем с этим сделать».

Вариант введения дополнительных санкций против России Трамп назвал «возможным через неделю-другую», пишет Bloomberg. В Вашингтоне рассматривают передачу Киеву Tomahawk и параллельно уже помогают разведданным для ударов по российской энергетической инфраструктуре, добавляет WSJ.

Почему Будапешт? Премьер Венгрии Виктор Орбан – один из немногих лидеров ЕС, сохранивших тесные связи с Россией, выступал против санкций в отношении РФ и продлил контракт с «Газпромом» на поставку российского газа. Для Путина это площадка, которая расшатывает трансатлантическое единство, а для Трампа – «дружественная территория», где проще продвигать свой посреднический нарратив, пишет Bloomberg.

Орбан написал в X (бывшем Twitter), что подготовка к «мирному саммиту США–Россия» уже идет, добавив: «Венгрия – остров мира».

Дональд Трамп Виктор Орбан переговоры Трамп-Путин /Getty Images

Премьер Венгрии Виктор Орбан называет свою страну «островом мира» и предлагает себя в качестве посредника в переговорах между США и Россией Фото Getty Images

Что могут обсуждать Трамп и Путин на встрече? В Анкоридже Трамп предлагал ослабить часть санкций против РФ в обмен на прекращение огня, но Путин настаивал на фактической капитуляции Украины и прочел для президента США «историческую лекцию» – от Рюрика до Хмельницкого, пишет FT. После провала этого саммита Трамп стал резче давить на Москву: разрешил европейцам выкупать вооружение со складов США для Украины и пригрозил продажей Украине дальнобойных ракет.

Но из-за звонка Путина Трампу в четверг, 16 октября, ситуация может измениться. Результат этого разговора, вероятно, повлияет на переговоры американского президента с Зеленским в пятницу, 17 октября, о возможности предоставления США Украине новой мощной системы вооружения.

Трамп публично и приватно давал понять, что склоняется к решению передать Украине ракеты Tomahawk, способные преодолевать более 1600 км, говорят WSJ два анонимных источника, осведомленных с ходом обсуждений.

Но во время президентства Трампа Пентагон ввел жесткое ограничение использования американских ракет ATACMS, переданных Украине, – решение, фактически лишающее возможности бить по стратегическим целям в России. Право окончательного одобрения каждого удара оставлено за министром обороны Питом Хегсетом, который может заблокировать любое их применение на территории РФ.

Именно это стало предметом напряженных консультаций между советниками Зеленского и американскими военными, ведь Украина настаивает, что без разрешения на поражение тыловых объектов Россия продолжает воевать безнаказанно.

Теперь после сигналов Трампа о возможной передаче дальнобойных ракет Tomahawk Украина видит шанс не только расширить арсенал, но и пересмотреть саму логику ограничений, которые считает политическими, а не военными.

Владимир Путин /Getty Images

Если Белый дом не обеспечит реального давления на Россию, то встреча с Путиным может обернуться политическим риском Фото Getty Images

Новая встреча усиливает Путина

Вторая встреча Путина и Трампа может снять часть давления с президента России без каких-либо обязательств с его стороны. Историк холодной войны, профессор Школы передовых международных исследований университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко назвал решение Трампа согласиться на еще одну встречу с Путиным «почти бессмысленным», ведь саммит на Аляске в августе 2025-го не принес никаких результатов, несмотря на громкую риторику.

Для Трампа проведение второго саммита с Путиным может обернуться серьезным политическим риском, если Белый дом не объединит переговоры с реальными мерами влияния на Россию, говорит Bloomberg старшая научная сотрудница Центра новой американской безопасности (CNAS) и бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона Селеста Волландер, ответственна за вопросы России и Европы при администрации Джо Байдена.

Когда Трамп охарактеризовал встречу с Путиным на Аляске «прекрасной и успешной», это заставило президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров срочно прибыть в Белый дом, чтобы убедить президента США не «предавать Украину». Но саммит стал переломным моментом другого типа – самой низкой точкой в ​​отношениях Трампа и Путина, после которой политика США начала смещаться в сторону поддержки Украины, пишет FT.

Встреча Зеленского с Трампом в Белом доме 17 октября окутана надеждой президента Украины на экономические договоренности и дополнительную помощь от США.

