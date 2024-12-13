«Это нам нравится». В Кремле прокомментировали критику Трампа украинских ударов вглубь России

Позиция избранного президента США Дональда Трампа по поводу украинских ударов американскими ракетами по территории России полностью совпадает с позицией Москвы. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Reuters .

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«Это заявление полностью совпадает с нашей позицией», – сказал пресс-секретарь Путина. Он добавил, что заявление Трампа отвечает «пониманию причин эскалации»: «Это нам нравится».

Контекст

12 декабря журнал Time опубликовал тезисы из интервью Трампа, которое он дал изданию в конце ноября. В нем избранный президент США выразил несогласие с разрешением Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по России. «Я решительно против поставок ракет, которые могут преодолевать сотни миль вглубь России. Для чего это делать? Мы только эскалируем войну и усугубляем ситуацию», – сказал Трамп.

На вопрос о возможном прекращении поддержки Украины Трамп ответил, что будет использовать американскую помощь в качестве инструмента давления на Россию для достижения соглашения о прекращении огня. «Я стараюсь достичь соглашения. И единственный способ это сделать – не покидать [Украину]», – подчеркнул избранный президент США.