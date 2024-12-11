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Без помощи США Украина сможет воевать как минимум до середины 2025 года – Марченко

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

У Украины достаточно ресурсов и вооружения для войны с РФ как минимум до середины 2025 года, даже если помощь от США будет прекращена. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию El Pais, которое вышло 11 декабря.

Дональд Трамп ранее обещал быстро покончить с войной в Украине, хотя избегал обсуждения того, как он собирается это сделать. США занимают первое место по объему военной помощи, предоставляемой Украине.

Ключевые факты

  • По словам Марченко, прекращение помощи со стороны США может стать «проблемой» и «вызовом» для Украины. Он добавил, чтобы с этим справиться, Украина должна иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией президента США.
  • «В естественных интересах Украины – построить доверие к сотрудничеству. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и Европы», – сказал Марченко.
  • Министр добавил, что для того чтобы справиться с неопределенностью, Украина должна «правильно использовать время и иметь возможность вести переговоры с новой администрацией».
  • «Я считаю, что у нас достаточно средств, вооружения, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять хотя бы в первом полугодии 2025-го. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году», – заявил он.
  • Министр отметил, что в настоящее время Украина получает от США необходимое оружие.
  • «Это означает, что по крайней мере в течение первой половины года мы будем хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять этому нападению. Украина должна очень разумно использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими ключевыми союзниками в США», – сказал он.

Контекст

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Быстрое завершение войны в Украине было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

7 декабря Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном в Париже. На следующий день Трамп сообщил, что в Украине нужно немедленно прекратить огонь и призвал Киев и Москву начать переговоры. Зеленский отреагировал на призыв Трампа относительно «немедленного прекращения огня», отметив необходимость гарантировать надежность мира.

9 декабря Трамп в интервью New York Post сказал, что Зеленский «желает заключить мир», а Путину необходимо готовиться к завершению войны, поскольку он потерял слишком много людей и «проиграл».

По данным Reuters, Зеленский использовал свою первую встречу с Трампом после выборов в США, чтобы объяснить потребность Украины в гарантиях безопасности. Сам же избранный президент США заявил, что хочет немедленного прекращения огня.

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