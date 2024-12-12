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Трамп обещает «не бросать» Украину, но категорически против ударов по территории РФ дальнобойными ракетами

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Дональд Трамп /Getty Images

Дональд Трамп Фото Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп выразил несогласие с разрешением Украине применять дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России. Об этом он заявил в интервью журналу Time, который назвал его «Человеком 2024 года». В то же время Трамп обещает «не бросать» Украину, чтобы достичь соглашения о завершении войны.

Подробности

  • Трамп раскритиковал предоставление Украине дальнобойных ракет. «Я категорически против поставок ракет, бьющих на сотни миль в глубину России. Для чего мы это делаем? Мы просто эскалируем войну и делаем хуже», – заявил он.
  • Отвечая на вопрос о возможном прекращении поддержки Украины, Трамп заявил, что будет использовать американскую помощь как рычаг давления на Россию для переговоров о прекращении огня. «Я хочу достичь соглашения. И единственный путь достичь соглашения – не бросать [Украину]», – подчеркнул избранный президент США.

Контекст

Президент США Джо Байден одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по территории России.

Украина может использовать ATACMS для поражения скоплений российских и северокорейских войск, военной техники, логистических центров, складов боеприпасов и линий снабжения вглубь российской территории.

19 ноября украинские силы впервые применили ATACMS против целей в Брянской области, уничтожив российский арсенал, сообщил источник Forbes Ukraine в Силах обороны.

9 декабря Трамп в интервью New York Post сказал, что Зеленский «желает заключить мир», а Путину необходимо готовиться к завершению войны, поскольку он потерял слишком много людей и «проиграл».

Команда Трампа предлагает несколько вариантов окончания войны в Украине. Один из них принадлежит будущему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу.

Вариант состоит в том, чтобы заставить Украину и РФ возобновить переговоры, используя помощь ВСУ от США как рычаг давления.

Предусматривается замораживание боевых действий по линии фронта на начальных этапах переговоров и отказ от приглашения Украины в НАТО в течение 10 лет. Больше об этом плане читайте в материале Forbes Ukraine.

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