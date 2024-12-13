«Це нам подобається». У Кремлі прокоментували критику Трампа українських ударів вглиб Росії

Позиція обраного президента США Дональда Трампа щодо українських ударів американськими ракетами по території Росії повністю збігається з позицією Москви. Про це 13 грудня заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише Reuters .

Деталі

«Ця заява повністю збігається з нашою позицією», – сказав прессекретар Путіна. Він додав, що заява Трампа відповідає «розумінню причин ескалації»: «Це нам подобається».

Контекст

12 грудня журнал Time опублікував тези з інтервʼю Трампа, яке він дав виданню наприкінці листопада. У ньому обраний президент США висловив незгоду з дозволом Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по Росії. «Я рішуче проти поставок ракет, які можуть долати сотні миль вглиб Росії. Навіщо це робити? Ми лише ескалуємо війну і погіршуємо ситуацію», – сказав Трамп.

На запитання про можливе припинення підтримки України Трамп відповів, що використовуватиме американську допомогу як інструмент тиску на Росію для досягнення угоди про припинення вогню. «Я прагну досягти угоди. І єдиний спосіб це зробити – не залишати [Україну]», – наголосив обраний президент США.