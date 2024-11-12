Цена биткоина продолжает расти и приближается к $90 000

Импульс крипторынку придала победа Трампа, поскольку он известен своей поддержкой криптовалют и обещаниями способствовать развитию отрасли в случае возвращения в Белый дом.

Во вторник, 12 ноября, курс биткоина приблизился к отметке $90 000 после избрания Дональда Трампа президентом США в ожидании того, что его администрация будет дружественной к рынку криптовалюты, пишет Reuters .

Ключевые факты

Самая популярная криптовалюта подскочила примерно на 32% после выборов в США 5 ноября, достигнув исторического максимума $89 599 во вторник.

Рекордный рост биткоина поднял общую стоимость рынка криптовалют выше пикового значения эпохи пандемии.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал сделать Соединенные Штаты «криптостолицей планеты» и накопить национальный запас биткоинов. Пока неясно, как и когда это может произойти, но подобная возможность спровоцировала спекулятивный всплеск акций, занимающихся майнингом и торговлей криптовалютами.

Акции криптомайнера Riot Platforms подскочили почти на 17% на Уолл-стрит за ночь, а его коллеги-майнеры MARA Holdings и CleanSpark выросли почти на 30%.

Компания-разработчик программного обеспечения и инвестор в биткоин MicroStrategy объявила, что потратила около $2 млрд на покупку биткоинов в период с 31 октября по 10 ноября. Акции компании выросли на 26% и продолжали расти во время внебиржевой торговли.

Эйфория распространилась на весь криптовалютный рынок, и резко выросли цены на более мелкие токены, такие как этериум.

Криптоинвесторы видят конец усиления контроля со стороны председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, которого, как сказал Трамп, он заменит.

Контекст

Трамп подчеркивал преимущества биткоина на протяжении всей своей предвыборной кампании и даже продвигал новое предприятие, созданное некоторыми из его давних бизнес-партнеров и поддержанное его сыновьями.

Трамп уже пообещал сделать США криптовалютным центром мира и создать стратегический резерв биткоинов. Позитивные комментарии Трампа относительно этой криптовалюты появились несмотря на то, что во время своего предыдущего президентства он называл биткоин «аферой».

Особо аналитики выделяют его планы уволить главу SEC Гэри Генслера, что может значительно снизить регуляторное давление на криптовалютный сектор. Генслер известен своей жесткой позицией относительно крипторынка. Глава SEC считает, что существующие регуляторные правила для криптовалют достаточны и что большинство криптоопераций нарушают законы о ценных бумагах.