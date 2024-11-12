Ціна біткоїна продовжує зростати і наближається до $90 000

Імпульсу крипторинку надала перемога Трампа, адже він відомий своєю підтримкою криптовалют і обіцянками сприяти розвитку галузі у випадку повернення до Білого дому.

У вівторок, 12 листопада, курс біткоїна наблизився до позначки $90 000 після обрання Дональда Трампа президентом США в очікуванні того, що його адміністрація буде дружньою до ринку криптовалюти, пише Reuters .

Ключові факти

Найпопулярніша криптовалюта підскочила приблизно на 32% після виборів у США 5 листопада, досягнувши історичного максимуму $89 599 у вівторок.

Рекордне зростання біткоїна підняло загальну вартість ринку криптовалют вище пікового значення епохи пандемії.

У ході своєї передвиборної кампанії Трамп пообіцяв зробити Сполучені Штати «криптостолицею планети» і нагромадити національний запас біткоїнів. Поки не ясно, як і коли це може статися, але така можливість спровокувала спекулятивний сплеск акцій, які займаються майнінгом та торгівлею криптовалютами.

Акції криптомайнера Riot Platforms підскочили майже на 17% на Волл-стріт за ніч, а його колеги-майнери MARA Holdings і CleanSpark зросли майже на 30%.

Компанія-розробник програмного забезпечення та інвестор у біткоїн MicroStrategy оголосила, що витратила близько $2 млрд на покупку біткоїнів у період з 31 жовтня по 10 листопада. Акції компанії зросли на 26% і продовжували зростати під час позабіржової торгівлі.

Ейфорія поширилася на весь криптовалютний ринок, і різко зросли ціни на дрібніші токени, такі як етеріум.

Криптоінвестори бачать кінець посилення контролю з боку голови Комісії з цінних паперів та бірж США Гері Генслера, якого, як сказав Трамп, він замінить.

Контекст

Трамп підкреслював переваги біткоїна протягом усієї своєї передвиборчої кампанії і навіть просував нове підприємство, створене деякими з його давніх бізнес-партнерів і підтримане його синами.

Трамп уже пообіцяв зробити США криптовалютним центром світу та створити стратегічний резерв біткоїнів. Позитивні коментарі Трампа щодо цієї криптовалюти зʼявилися попри на те, що під час свого попереднього президентства він називав біткоїн «аферою».

Особливо аналітики виділяють його плани звільнити голову SEC Гері Генслера, що може значно знизити регуляторний тиск на криптовалютний сектор. Генслер відомий своєю жорсткою позицією щодо крипторинку. Голова SEC вважає, що наявні регуляторні правила для криптовалют достатні і що більшість криптооперацій порушують закони про цінні папери.