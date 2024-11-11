Цена Bitcoin обновила исторический максимум, перейдя отметку в $82 000

Рост цены происходит на оптимизме по поводу возможной благоприятной регуляции после избрания Дональда Трампа президентом США и поддержки отрасли в Конгрессе.

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На 14:27 по Киеву стоимость Bitcoin скорректировалась до $82 078.

За последнюю неделю курс биткоина вырос почти на 15%, прирост за последний месяц превысил 25%. За год самая популярная криптовалюта подорожала уже более чем вдвое.

В то же время Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта, опустилась до $3,181 за единицу, потеряв за сутки 0,2% стоимости.

Solana за сутки выросла почти на 6%, до $216 за токен.

Рост Bitcoin основан на ожиданиях положительных изменений в регулировании криптовалют. Республиканская партия близится к полному контролю над Конгрессом, отмечает Financial Times.

Это позволит новой администрации «провести поддерживающую политику для цифровых активов после вступления в должность» Трампа, считают аналитики Standard Chartered.

Контекст

Стоимость Bitcoin более чем удвоилась с минимума в этом году $38,505.

Импульс крипторынку придала победа Дональда Трампа на выборах, ведь он известен своей поддержкой криптовалют и обещаниями способствовать развитию отрасли в случае возвращения в Белый дом.

Трамп подчеркивал преимущества биткоина на протяжении всей своей предвыборной кампании и даже продвигал новое предприятие, созданное некоторыми из его давних бизнес-партнеров и поддержанное его сыновьями.

Трамп уже пообещал сделать США криптовалютным центром мира и создать стратегический резерв биткоинов. Положительные комментарии Трампа по поводу этой криптовалюты появились несмотря на то, что во время своего предыдущего президентства он называл биткоин «аферой».

Особенно аналитики выделяют его планы уволить главу SEC Гэри Генслера, что может значительно снизить регуляторное давление на криптовалютный сектор. Генслер известен своей жесткой позицией в отношении крипторынка. Глава SEC считает, что существующие регуляторные правила для криптовалют достаточны и что большинство криптоопераций нарушают законы о ценных бумагах.