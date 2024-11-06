Биткоин и доллар растут, а золото падает. Что происходит с рынками после победы Трампа. Аналитики Dragon Capital, ICU, Capital Times и ЦЭС

Победные для Трампа президентские выборы в США снизили цену на нефть и золото, а криптовалюта обновила исторический максимум. Что происходит и как долго продержится тренд?

Победа Дональда Трампа на выборах президента США всколыхнула международные фондовые площадки. Доллар продемонстрировал более масштабный рост с марта 2020 года, золото и нефть подешевели, а биткоин обновил рекордный максимум.

Индексы Dow Jones и S&P500 выросли более чем на 3% и 2% соответственно. Подорожали еврооблигации и ВВП-варранты Украины.