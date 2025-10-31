Турецкий ритейлер обуви FLO сокращает присутствие в Украине, отказавшись от планов открытия 50 магазинов в 2025 году. На октябрь 2025-го работает всего одна точка – в ТРЦ Fontan Sky в Одессе. Об этом пишет NV 31 октября.

Подробности

В апреле 2025 года закрылся магазин в киевском ТРЦ Respublika Park. Budhouse Group разорвала договоры с FLO в ТРЦ Forum Lviv и Nikolsky в Харькове.

По словам операционного директора Budhouse Group Максима Гаврюшина, товарооборот в этих магазинах был в четыре-пять раз ниже планового, что делало невозможным уплату аренды.

Представитель FLO Ukraine объяснил, что сеть «оптимизируется» – закрываются только убыточные точки.

В то же время компания ищет сотрудников для магазинов Reebok в Киеве (данные Work.ua).

Контекст

FLO вышла на украинский рынок в конце 2020-го с магазином во львовском Forum Lviv. В Украине продает обувь собственных брендов (Lumberjack, Reno, Polaris) и лицензионных, в частности Reebok.

В 2021-2024 годах сеть насчитывала не менее 10 магазинов в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове и Сумах.

К 2023-му FLO Group планировала довести зарубежные продажи до $300 млн, открыв более 300 магазинов в 47 странах. По состоянию на октябрь 2025 года работает около 800 точек в 25 странах, включая Россию.