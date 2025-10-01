Forbes Digital підписка
Тренд среди ритейлеров. Rozetka – четвертая торговая сеть, запустившая собственные платежные карты. Как компания может заработать на этом

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

Кредитні картки Rozetka /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Rozetka запустила собственную кредитную карту Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Онлайн-ритейлер Rozetka, входящий в группу Rozetka-EVO, запустил кредитную карту в партнерстве с Unex Bank и платежной системой Mastercard. Карта интегрирована с финансовой компанией RozetkaPay. Что получает пользователь?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Rozetka 26 сентября объявила о запуске кобрендинговых кредитных карт для клиентов. Выпуском карт занимается Unex Bank Томаша Фиалы и Ивана Свитека. Владельцы карт Rozetka получают специальные предложения, льготные условия для покупок и возможность получить рассрочку на товары, обещают разработчики. Оформить карту можно онлайн.

Это уже не первый кейс, когда ритейлер выпускает собственные платежные карты в партнерстве с банками. Подобные карты предлагают «Эпицентр», АТБ и «Сільпо».

