Онлайн-ритейлер Rozetka , входящий в группу Rozetka-EVO, запустил кредитную карту в партнерстве с Unex Bank и платежной системой Mastercard . Карта интегрирована с финансовой компанией RozetkaPay. Что получает пользователь?

Rozetka 26 сентября объявила о запуске кобрендинговых кредитных карт для клиентов. Выпуском карт занимается Unex Bank Томаша Фиалы и Ивана Свитека. Владельцы карт Rozetka получают специальные предложения, льготные условия для покупок и возможность получить рассрочку на товары, обещают разработчики. Оформить карту можно онлайн.

Это уже не первый кейс, когда ритейлер выпускает собственные платежные карты в партнерстве с банками. Подобные карты предлагают «Эпицентр», АТБ и «Сільпо».