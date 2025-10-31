Турецький ритейлер взуття FLO скорочує присутність в Україні, відмовившись від планів відкрити 50 магазинів у 2025 році. На жовтень 2025-го працює лише одна точка – у ТРЦ Fontan Sky в Одесі. Про це пише NV 31 жовтня.

Деталі

У квітні 2025 року закрився магазин у київському ТРЦ Respublika Park. Budhouse Group розірвала договори з FLO у ТРЦ Forum Lviv та Nikolsky у Харкові.

За словами операційного директора Budhouse Group Максима Гаврюшина, товарообіг у цих магазинах був у чотири–пʼять разів нижчим за плановий, що унеможливлювало сплату оренди.

Представник FLO Ukraine пояснив, що мережа «оптимізується» – закриваються лише збиткові точки.

Водночас компанія шукає працівників для магазинів Reebok у Києві (дані Work.ua).

Контекст

FLO вийшла на український ринок наприкінці 2020-го з магазином у львівському Forum Lviv. В Україні продає взуття власних брендів (Lumberjack, Reno, Polaris) та ліцензійних, зокрема Reebok.

У 2021–2024 роках мережа налічувала щонайменше 10 магазинів у Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові та Сумах.

До 2023-го FLO Group планувала довести закордонні продажі до $300 млн, відкривши понад 300 магазинів у 47 країнах. Станом на жовтень 2025 року працює близько 800 точок у 25 країнах, включно з Росією.