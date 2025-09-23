Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
06:20 хвилин
Luxoft работает на украинском рынке уже 18 лет и остается одной из крупнейших сервисных IT-компаний страны. В портфеле – более 100 клиентов из финансовой сферы, автоиндустрии и ритейла. После старта глобальной реструктуризации материнской компании будущее украинского офиса выглядит неопределенно. Какова стратегия компании? Интервью с главой Luxoft Еленой Самборской.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Одна из крупнейших IT-компаний в Украине Luxoft находится в процессе слияния с материнской компанией – американской DXC Technology, писал Forbes 22 сентября со ссылкой на осведомленного собеседника, который общался анонимно.
Еще в мае 2024-го, во время презентации финансовых результатов, DXC анонсировала план реструктуризации на $250 млн. Речь шла прежде всего о реструктуризации сегмента Global Infrastructure Services, отвечающего за IТ-аутсорсинговые услуги.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.