Luxoft работает на украинском рынке уже 18 лет и остается одной из крупнейших сервисных IT-компаний страны. В портфеле – более 100 клиентов из финансовой сферы, автоиндустрии и ритейла. После старта глобальной реструктуризации материнской компании будущее украинского офиса выглядит неопределенно. Какова стратегия компании? Интервью с главой Luxoft Еленой Самборской.

Одна из крупнейших IT-компаний в Украине Luxoft находится в процессе слияния с материнской компанией – американской DXC Technology, писал Forbes 22 сентября со ссылкой на осведомленного собеседника, который общался анонимно.

Еще в мае 2024-го, во время презентации финансовых результатов, DXC анонсировала план реструктуризации на $250 млн. Речь шла прежде всего о реструктуризации сегмента Global Infrastructure Services, отвечающего за IТ-аутсорсинговые услуги.